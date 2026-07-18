Ordenan a concejal de Medellín ofrecer disculpas por borrar mural de ‘Las cuchas tienen la razón’

La Corte Constitucional amparó los derechos a la libertad de expresión, la creación artística, la memoria histórica y la verdad extrajudicial de las víctimas del conflicto armado al ordenar disculpas públicas al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido políticamente como "Gury".

Esto, por haber cubierto con pintura un mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, una consigna convertida en símbolo de respaldo a las madres que durante años han buscado a sus familiares desaparecidos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín.

La decisión del alto tribunal tiene origen en los hechos ocurridos el 1 de febrero de 2025, cuando el cabildante viajó hasta Manizales y pintó de negro parte de un mural autorizado por las autoridades locales, que además incluía los rostros de dos mujeres buscadoras.

Posteriormente difundió la intervención en sus redes sociales con mensajes que invitaban a replicar esa conducta, lo que dio paso a acciones judiciales promovidas por organizaciones defensoras de derechos humanos.



En su sentencia, el alto tribunal concluyó que la actuación del concejal no estuvo protegida por la libertad de expresión, pues vulneró derechos fundamentales al deslegitimar una manifestación artística de memoria histórica y reparación simbólica.

Por ello, le ordenó publicar, en un plazo de 48 horas desde la notificación del fallo, un mensaje de disculpas en todas las redes sociales que utiliza, en el que reconozca que la frase y el mural constituyen un ejercicio legítimo de libertad de expresión y memoria de las víctimas, además de admitir que fueron inexactas sus afirmaciones sobre una supuesta instrumentalización política de esa expresión.

Además, el alto tribunal le prohibió promover, realizar o incentivar nuevas acciones dirigidas a borrar, cubrir o sabotear expresiones artísticas relacionadas con las víctimas del conflicto y exhortó a los servidores públicos a proteger este tipo de manifestaciones como mecanismos de reparación simbólica y construcción de memoria histórica.

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Tras conocerse el fallo, el concejal manifestó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional. Aseguró que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño dejó sin efecto las determinaciones judiciales que anteriormente habían respaldado su posición dentro de una acción de tutela relacionada con los murales.

En sus declaraciones, sostuvo que el pronunciamiento responde a intereses políticos y cuestionó que, a su juicio, la justicia termine favoreciendo a quienes intervienen o deterioran bienes públicos.