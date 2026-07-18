Niña de 14 años resultó gravemente herida por una bala perdida durante fiestas en Buga, Valle

En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle en Cali, permanece una niña de 14 años, quien fue impactada por una bala perdida, en medio de las celebraciones de la feria del municipio de Buga, en el centro del departamento.

La menor se encontraba junto a su familia en el desfile de comparsas de la Ciudad Señora cuando, cerca del lugar, dos hombres, al parecer en estado de embriaguez, iniciaron una discusión que terminó en un intercambio de disparos.

En medio del tiroteo, la niña resultó herida y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitida a un hospital en la capital del Valle del Cauca.

"Como consecuencias de este acto violento, una bala perdida recorrió aproximadamente entre 80 y 100 metros e impacta a un adolescente de 14 años, quien se encontraba compartiendo con su madre y su hermana en el sector donde se desarrollaban las comparsas de las ferias y fiestas. La menor fue trasladada de manera oportuna a un centro asistencial donde recibe atención médica y su pronóstico es reservado", señaló el teniente coronel Daniel Andrés Peralta, comandante del distrito de Policía de Buga.



Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables de la balacera y dar con su paradero. Entretanto, la menor continúa bajo estricta observación médica en el centro asistencial donde recibe atención especializada.