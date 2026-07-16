Estados Unidos deporta hoy a Beto Coral

Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportarán este jueves al activista colombiano Franklin Humberto 'Beto' Coral, quien llegará al país en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana junto con otros 92 connacionales expulsados por las autoridades estadounidenses.

Fuentes señalaron que el vuelo partiría desde el aeropuerto de Alexandra, en Estados Unidos, y arribaría a Colombia durante la noche. Además, trascendió que el presidente Gustavo Petro estaría considerando acudir al aeropuerto para recibir al activista, uno de los simpatizantes más cercanos al mandatario.

Momento en que en Estados Unidos capturan a Beto Coral Foto: Captura de pantalla redes sociales

La deportación ocurre pese a que Coral mantiene una solicitud de asilo político en trámite y contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de su captura, de acuerdo con información confirmada por la agencia EFE y la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). La captura de Coral se produjo pocos días después de que participara en una manifestación en Miami contra Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, en ese momento.

El caso ha generado reacciones en Colombia debido a la cercanía del activista con el presidente Gustavo Petro, quien anteriormente cuestionó públicamente su detención y la calificó como un caso de persecución política. La llegada de Coral se producirá en un vuelo que transporta a 93 colombianos deportados desde Estados Unidos, en medio de un contexto de tensiones diplomáticas por la situación de varios ciudadanos colombianos sometidos a procesos migratorios en ese país.

Petro exigió su liberación y calificó el caso como una persecución política

Desde que se conoció la detención de Beto Coral, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente la actuación de las autoridades estadounidenses y ha solicitado su liberación. Incluso, el mandatario ordenó a la Cancillería intervenir ante el Gobierno de Estados Unidos para gestionar el caso del activista.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro le pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, informar sobre el paradero de Coral y cuestionó el trato que, a su juicio, recibe Colombia por parte de Washington.

"Que le diga al pueblo de Colombia dónde está Beto Coral. Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables y torturizables económica y políticamente en los EE. UU.", escribió el mandatario. Petro también recordó que Coral es hijo de un capitán de la Policía asesinado durante la lucha contra el narcotraficante Pablo Escobar y aseguró que Colombia ha hecho enormes sacrificios en la lucha contra el narcotráfico, con miles de policías y civiles muertos.

El presidente sostuvo además que la detención del activista constituye una "persecución política" y responsabilizó de lo ocurrido al respaldo que, según él, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dado al entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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"Es un preso político en Estados Unidos", afirmó Petro, quien aseguró que Coral fue detenido "solo por su apoyo político" y denunció que el activista fue separado de su familia durante el procedimiento.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos rechazó esa versión y señaló que Coral permanecía en el país de manera irregular tras el vencimiento de su visa, motivo por el cual fue puesto en un proceso de deportación.