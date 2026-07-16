Cierre total en la vía al Llano por grave accidente entre dos motocicletas en Chipaque

Un grave accidente de tránsito obligó al cierre total de la Vía al Llano en la mañana de este jueves. El siniestro se registró en el kilómetro 14+800, en jurisdicción del municipio de Chipaque, Cundinamarca, donde dos motocicletas colisionaron por causas que son materia de investigación.

De acuerdo con la información preliminar, tras el fuerte impacto una de las motocicletas terminó envuelta en llamas, lo que generó una rápida movilización de los organismos de emergencia y de las autoridades viales para controlar la situación y garantizar la seguridad de los demás usuarios de la carretera.

Las autoridades confirmaron que, debido a la emergencia, fue necesario ordenar el cierre total de la Vía al Llano mientras se adelantan las labores de atención del accidente, la remoción de los vehículos involucrados y la verificación de las condiciones de seguridad en el corredor vial.

Los organismos de tránsito hicieron un llamado a los conductores para que atiendan las indicaciones del personal en la zona, eviten desplazarse hacia el sector afectado si no es indispensable y estén atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura de la vía, una de las principales conexiones entre Bogotá y los Llanos Orientales