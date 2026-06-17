Beto Coral, activista colombiano, fue detenido por agentes de migración en EEUU; esto se sabe

En la noche de este del martes, 16 de junio el activista de izquierda y creador de contenido, Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, fue capturado por agentes de migración de Estados Unidos en Arizona. Así lo reveló el periodista Daniel Coronell a través de su cuenta de X, donde aseguró que el mismo Coral lo había contactado para informarle sobre el operativo que estaban adelantando en su contra mientras estaba con su hijo que es menor de edad.

Atención: El activista colombiano @Betocoralg me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de @ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo que es menor de edad pic.twitter.com/sjlaGQdc4Y — Daniel Coronell (@DCoronell) June 17, 2026

Más tarde, en una nueva publicación, Coronell, publicó un video en el que muestra cómo los agentes de Homeland Security Investigations. En la misma publicación revela que Cora podría ser deportado.

Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a @Betocoralg. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la auto deportación. Su hijo está seguro con su mamá. pic.twitter.com/HwnhMhsr2j — Daniel Coronell (@DCoronell) June 17, 2026

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó en el Consejo de Ministros de este martes la captura en Arizona del activista de izquierda Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El detenido, quien reside en Estados Unidos desde 2015, fue trasladado a uno de los tres centros de procesamiento o detención de ICE en esa región, donde se determinará si se le otorga fianza o permanece bajo custodia ante las cortes de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).



Tras el procedimiento, el mandatario denunció que "uno de los de la lista de exterminio que llamo yo acaba de ser detenido por ICE" y calificó a los agentes como “guardias racistas, que persiguen a los latinoamericanos como perros y que tienen campos de concentración”.

Petro afirmó que "Beto Coral había sido amenazado por la ex senadora María Fernanda Cabal" y por "uribistas que hay en Miami", señalando además que "lo llevan a un campo de concentración, la Cancillería tiene que solicitar su libertad porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos", en alusión implícita a Abelardo De La Espriella.

Finalmente, el jefe de Estado ordenó la intervención diplomática: "Cancillería tiene que moverse, que lo devuelvan y nosotros pagamos el transporte si es que no tenía derecho de quedarse allá".

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¿Quién es Beto Coral?

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en la esfera digital como Beto Coral, es un abogado, y activista político nacido en Medellín en 1986.

Se ha consolidado como una de las voces digitales más influyentes del progresismo colombiano en el exterior. Su activismo se caracteriza por una defensa frontal del gobierno de Gustavo Petro, posicionándose como uno de los detractores más visibles del uribismo y del Centro Democrático.

Su estilo confrontacional le ha valido tanto un amplio respaldo petrista como controversias legales, incluyendo demandas interpuestas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.