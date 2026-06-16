ICBF sobre confuso caso de estadounidense en Bogotá: “El papá sacó al niño a respirar”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, salió al paso ante la opinión pública para aclarar los hechos ocurridos en un conjunto residencial del norte de Bogotá, donde un ciudadano estadounidense fue señalado de cometer actos de abuso sexual contra uno de sus hijos adoptivos.

Tras las investigaciones pertinentes, la funcionaria fue contundente: “No hubo, y esto es muy importante aclararlo por los niños, por todo lo que pasó, es que está totalmente descartada la violencia sexual. El escenario que se pintó en redes sociales y medios está completamente descartado”.

El episodio, que se volvió viral debido a grabaciones de vecinos que alertaban sobre una supuesta agresión desde un balcón, movilizó a las autoridades y generó una reacción ciudadana masiva. Sin embargo, según Cáceres, la realidad fue distinta: “Ocurre un incidente con unos elementos con los que estaban jugando, hubo un conflicto con la niña y ahí se desata la necesidad de que el niño tome aire, respire. El papá sacó al niño a respirar”, explicó la directora a Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El estadounidense está en proceso de adopción de tres niños

Los tres menores involucrados, de 4, 7 y 15 años, se encontraban bajo la custodia temporal de la pareja de ciudadanos estadounidenses como parte de sus últimos siete días de integración, una fase crítica y monitoreada antes de la adopción definitiva. Cáceres precisó que el proceso ha sido riguroso y legal: “Son procesos muy formales, con muchos filtros y rigores. Llevan casi tres años de intencionalidad y un año de controles internacionales”.



La funcionaria enfatizó que, tras la alerta, se activaron los protocolos de salud y verificación de derechos. Los exámenes médicos y forenses realizados por Medicina Legal ratificaron la inexistencia de acceso carnal o violencia sexual, lo que permitió la libertad del ciudadano extranjero en horas de la madrugada.

¿Qué pasó con el ciudadano estadounidense en Bogotá?

Uno de los puntos más críticos señalados por la directora del ICBF fue la intervención de personas externas al apartamento, quienes, al desconocer el contexto y guiarse por interpretaciones erróneas, agredieron verbalmente a la familia. La menor de 15 años, quien ya reconocía a la pareja como sus padres, tuvo que fungir como traductora en medio de la crisis.

“La mayor afectación ha sido la ruptura del proceso y del vínculo con la familia. Es complejo que le gritaran esas cosas a la mamá. La niña, en particular, es quien más nos preocupa porque empezó a defender ese escenario de su familia”, señaló Cáceres. Al respecto, la funcionaria hizo un llamado a la mesura: “El problema es cómo gente que no vio, empieza a agredir a los niños. Hay que mesurar un poco la respuesta sin perder la alerta ciudadana, que es importante, pero sin acabar con la institucionalidad”.

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¿Seguirá el proceso de adopción?

Actualmente, el proceso de adopción se encuentra “congelado” mientras las defensorías de familia y los organismos internacionales evalúan la situación emocional de los menores. El ICBF mantiene su compromiso de actuar con celeridad, priorizando el bienestar superior de los niños y su derecho fundamental a tener una familia.

“Hay un vínculo emocional que existe; los niños ya les dicen papás. Vamos a ser lo más ágiles posibles en el marco de la revisión para retomar el proceso por el bienestar de ellos”, concluyó la directora tras reafirmar que, a pesar del ruido mediático y la confusión inicial, la prioridad institucional sigue siendo proteger la integridad y el futuro de los tres hermanos.

