"Todos los implicados tienen que pagar la muerte de mis dos niñas": mamá de María Camila Potosí

Completamente tristes y embargados de un profundo de dolor se encuentran los familiares de María Camila Potosí y la comunidad de Cali en general, tras el hallazgo del cuerpo de la pequeña Alahia, su bebé con tan solo ocho meses de gestación.

La bebé fue extraída del vientre de la joven de 21 años, por los cuatro sujetos capturados, quienes, al parecer, fueron contratados por Yulieth Angulo, la mujer con quien se vio por última vez a María Camila, para cometer este atroz crimen.

La madre de María Camila, Alba Rubi Gómez, señaló que aún guardaba la esperanza de encontrar a la pequeña Alahia con vida, pero ahora, lo único que pide es todo el peso de la ley para quienes le arrebataron a su hija y a su nieta.

Le puede interesar: Medicina Legal confirmó que María Camila Potosí fue atacada con arma blanca varias veces



"En este momento no sé ni qué decir, tenía la esperanza que iba a encontrar a la bebé viva, que ya capturando a toda esa gente íbamos a tener nuestra bebé en la casa, pero desafortunadamente no fue así. Quisiera pensar que no fuera la bebé, pero la bebé en realidad está muerta, ¿qué puedo pedir más? Que les caiga todo el peso de la ley a esa gente. Esto no se puede quedar impune. Ellos tienen que pagar, todos los implicados tienen que pagar la muerte de mis dos niñas", dijo la mamá de María Camila.

Cabe señalar que el Instituto de Medicina Legal confirmó que María Camila Potosí, fue atacada con arma blanca cerca de 16 veces. Después de su asesinato, el cuerpo de la joven fue abandonado a orillas del río Meléndez en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali.