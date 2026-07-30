Capturan a cinco presuntos implicados en asesinato de María Camila Potosí en Cali

La Fiscalía, con apoyo de la Policía, capturó a cinco personas señaladas de estar presuntamente involucradas en el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso conmocionó al país.

Las capturas se realizaron mediante diligencias de allanamiento y registro en Cali y Tuluá, Valle del Cauca. Durante los operativos, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta que serán analizados dentro de la investigación.

María Camila había sido reportada como desaparecida y, días después, fue encontrada sin vida el pasado 16 de julio en Cali. De acuerdo con la información de las autoridades, el cuerpo presentaba signos de tortura. Además, las autoridades establecieron que la bebé que esperaba ya no estaba con ella al momento del hallazgo, por lo que su paradero sigue siendo un misterio.

La desaparición de la recién nacida ha convertido su búsqueda en una de las principales líneas de investigación. Las autoridades continúan adelantando labores para establecer qué ocurrió con la bebé y dar con su ubicación.



Los cinco capturados serán presentados en las próximas horas ante jueces de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de este crimen que ha generado indignación en todo el país.