En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presupuesto general
Gabriela Muñoz
Posesión presidencial en Cali
Juliana Guerrero
Carlos Caicedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Capturan a cinco presuntos implicados en asesinato de María Camila Potosí en Cali

Capturan a cinco presuntos implicados en asesinato de María Camila Potosí en Cali

La víctima, de 21 años y con ocho meses de embarazo, fue encontrada sin vida tras varios días desaparecida. Su bebé continúa desaparecida y las autoridades mantienen activa su búsqueda.

Caso María Camila Potosí
Caso María Camila Potosí.
Foto: Redes sociales
Por: Felipe García
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

La Fiscalía, con apoyo de la Policía, capturó a cinco personas señaladas de estar presuntamente involucradas en el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso conmocionó al país.

Las capturas se realizaron mediante diligencias de allanamiento y registro en Cali y Tuluá, Valle del Cauca. Durante los operativos, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta que serán analizados dentro de la investigación.

María Camila había sido reportada como desaparecida y, días después, fue encontrada sin vida el pasado 16 de julio en Cali. De acuerdo con la información de las autoridades, el cuerpo presentaba signos de tortura. Además, las autoridades establecieron que la bebé que esperaba ya no estaba con ella al momento del hallazgo, por lo que su paradero sigue siendo un misterio.

La desaparición de la recién nacida ha convertido su búsqueda en una de las principales líneas de investigación. Las autoridades continúan adelantando labores para establecer qué ocurrió con la bebé y dar con su ubicación.

Los cinco capturados serán presentados en las próximas horas ante jueces de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de este crimen que ha generado indignación en todo el país.

También le puede interesar:

Intensifican búsqueda de bebe de María Camila Potosí en Cali
Pacífico

Policía investiga informaciones sobre la bebé de María Camila Potosí

Autoridades fortalecen búsqueda de responsables de asesinato de joven de 21 años
Pacífico

En consejo de seguridad, autoridades en Cali revisan avances del caso María Camila Potosí

Caso María Camila Potosí
Pacífico

Lo que se sabe de la mujer que aparece con María Camila Potosí en moto: habría fingido embarazo

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Asesinatos

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad