En consejo de seguridad, autoridades en Cali revisan avances del caso María Camila Potosí

Once días después del caso de María Camila Potosí, la joven que, con ocho meses de embarazo, fue asesinada y a quien posteriormente le robaron su bebé, según la denuncia de sus familiares, son muy pocos los avances que ha tenido la investigación.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, manifestó que desde esta mañana se sostiene un consejo de seguridad para evaluar los hallazgos obtenidos hasta el momento y definir las nuevas acciones que permitan esclarecer el crimen.

"Ya la Fiscalía y la Policía vienen avanzando rápidamente y hay unas pistas claves que yo prefiero no entrar en detalle. Lo dejaré a la señora directora seccional de la Fiscalía. Lo que sí les puedo decir es esto: los vamos a capturar a todos, a todos, y los vamos a judicializar. Todos los responsables por este delito salvaje irán a la cárcel por muchos años, probablemente el resto de la vida", dijo el mandatario.

Y es que, después de varios días, su pareja sentimental, Cristian, el padre de Alahia, habló por primera vez y aseguró que María Camila Potosí, su novia, nunca le habló de Yulieth Angulo, la presunta sospechosa. Dice Cristian que, un día después, Yulieth llegó hasta la casa de ellos para decirles que solo la había acompañado a una cita médica y que la había dejado en el Hospital de Meléndez.



"Lo que ella decía era que la encontró en la mañana, que la esperara y que después la llevó a la casa y la dejó ahí. Después dijo que la recogió. Saliendo de donde ella estaba, a mano izquierda está el Hospital de Meléndez. Que ella la dejó ahí; dijo que la había dejado en la rampita y que ya se devolvió. Después dijo que ellas llegaron hasta la entrada del hospital y que ella ya entró. Entonces fue cambiando las versiones", expresó la pareja sentimental.

Sus familiares, por lo tanto, siguen exigiendo celeridad en el caso, pero también solicitan que su bebé sea encontrada. Cabe recordar que la Policía informó que en este caso estarían involucradas cuatro personas, quienes ya son objeto de investigación. Asimismo, las autoridades mantienen vigente una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables.