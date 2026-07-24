Lo que se sabe de la mujer que aparece con María Camila Potosí en moto: habría fingido embarazo

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía 36 semanas de embarazo y fue hallada sin vida días después de desaparecer en Cali, sigue revelando nuevos detalles sobre la mujer que fue vista por última vez junto a la víctima.

Se trata de la mujer que aparece conduciendo la motocicleta en la que María Camila fue captada por cámaras de seguridad el pasado 16 de julio en el sector de Polvorines, al sur de la ciudad. Ese registro se convirtió en una de las principales piezas de la investigación, pues fue el último en el que la joven apareció con vida antes de perderse su rastro.

Con el paso de los días, las autoridades comenzaron a reconstruir quién era esa mujer, cómo conoció a María Camila y cuál habría sido su papel en un caso que mantiene conmocionado al país.

La mujer del video habría fingido un embarazo

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención durante la investigación es la versión entregada por Carlos Rincón, expareja sentimental de la mujer que aparece en el video.



DOLOR EN CALI 💔



Circula el último video con vida de María Camila Potosí, la joven de 21 años embarazada. Días después, fue hallada muerta en La Buitrera. CTI y Fiscalía investigan el caso. pic.twitter.com/7pinOQDb52 — 60 Segundos (@60segundosco) July 22, 2026

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, el hombre aseguró que durante varios meses creyó que su entonces pareja estaba embarazada de una hija suya, al punto de que ambos organizaron una revelación de género junto con sus familiares.

"Quiero aclarar en este video que yo también soy una víctima de ella. Nosotros hicimos un video de revelación de género, mi familia y yo estábamos muy ilusionados, íbamos a tener una bebé en casa", afirmó.

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Sin embargo, explicó que con el paso del tiempo comenzaron a surgir dudas sobre ese supuesto embarazo.

Incluso aseguró que no era la primera vez que ocurría una situación similar.

"Nosotros ya empezamos a tener nuestras dudas de que si está o no está embarazada de mí. Quiero aclarar que esta ya es la segunda vez. La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió, pero nunca hubo registro del bebé", relató.

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Esa versión coincide con otra de las líneas que hoy analizan las autoridades: la mujer y María Camila Potosí, al parecer, se habrían conocido en un programa dirigido a madres gestantes.

Así habría conocido a María Camila Potosí

Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que la información recopilada por los investigadores apunta a que ambas mujeres sí se conocían antes de la desaparición.

"Tenemos entendido que sí se conocían y que se habían conocido justamente, aparentemente, a través de un programa de madres gestantes", señaló el mandatario.

La hipótesis cobra relevancia precisamente por el relato de la expareja de la mujer, quien sostuvo que ella mantenía la apariencia de estar embarazada y asistía a actividades relacionadas con la maternidad.

Por su parte, la familia de María Camila aseguró que nunca había escuchado hablar de esa mujer y solo supo de su existencia cuando las autoridades divulgaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

La mujer permanece bajo interrogatorio

El alcalde Alejandro Eder también aclaró la situación judicial de la mujer que aparece conduciendo la motocicleta.

Aunque en los últimos días circularon versiones que indicaban que ya había sido capturada, el mandatario explicó que, hasta el momento de sus declaraciones, no existía una captura oficial.

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"No hay capturas oficiales, pero sí se están interrogando varias personas de interés", indicó.

Posteriormente precisó que la mujer que aparece junto a María Camila en el último video conocido se encontraba en diligencia de interrogatorio mientras avanzaban las investigaciones.

Las autoridades continúan reconstruyendo los movimientos de María Camila Potosí desde que salió de su control prenatal hasta el hallazgo de su cuerpo cuatro días después en la vía a La Buitrera.

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Según la familia de la víctima, Medicina Legal les confirmó que el bebé ya no estaba en el vientre de la joven cuando fue encontrada, un aspecto que hace parte de la investigación y sobre el cual las autoridades aún no han entregado un pronunciamiento oficial.

El alcalde de Cali reiteró que la hipótesis de los investigadores es que este crimen no habría sido cometido por una sola persona.

"Esto no es un delito que comete una sola persona. Tiene que haber una red de personas y estamos trabajando con mucho cuidado para poder dar con todos", afirmó.

Mientras la Fiscalía mantiene la reserva del proceso, los investigadores continúan recopilando pruebas, practicando interrogatorios y verificando los testimonios para establecer con precisión qué ocurrió con María Camila Potosí y determinar las responsabilidades penales de quienes participaron en uno de los casos que más ha conmocionado a Cali en los últimos años.