El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella representa una nueva etapa para el país y destacó el impacto que tendrá para la capital del Valle del Cauca ser la sede de la ceremonia. Además, afirmó que la ciudad amaneció en calma, con un amplio dispositivo de seguridad y recibiendo a las delegaciones internacionales que asistirán al acto.En entrevista con Blu Radio, el mandatario local sostuvo que la jornada transcurre con normalidad y resaltó la presencia de varios jefes de Estado y otras autoridades extranjeras.Por otro lado, el alcalde destacó las reuniones sostenidas con las delegaciones internacionales que han llegado a Cali y aseguró que el balance ha sido positivo.Según explicó, uno de los mensajes que más valoró fue el enviado por el fiscal general de Estados Unidos sobre la relación bilateral entre ambos países."La verdad, muy positivas todas. Muy afortunados los colombianos en tener grandes aliados como Argentina, como Chile, como Paraguay, como los distintos países que han estado llegando. El mensaje del fiscal general de Estados Unidos, muy importante, resaltó que la relación bilateral entre nuestros dos países volverá a la normalidad", afirmó.A renglón seguido añadió que esa relación ha sido estratégica "en la seguridad, en lo comercial, en lo cultural" y concluyó: "Entonces creo que este es un nuevo amanecer para Colombia que debemos aprovechar".Cali "ya ha recuperado" su capacidad para grandes eventosEder también señaló que la posesión presidencial representa un nuevo paso para la recuperación de la ciudad, al comparar la situación actual con la que vivía hace algunos años.Recordó que anteriormente Cali era noticia por problemas de inseguridad, corrupción, violencia y polarización, mientras que ahora es escenario de eventos internacionales."Hoy Cali es una ciudad que es sede de grandes eventos como la COP16, como la posesión presidencial. Llegan jefes de Estado, llega la comunidad internacional, llegan cada vez más turistas. Cali es una ciudad hoy capaz y que está a la altura de cualquier gran evento. De nuevo, ya por así decirlo, ya hemos recuperado a Cali", manifestó.Frente al dispositivo de seguridad desplegado para la posesión presidencial, el alcalde aseguró que la ciudad amaneció sin novedades."Impecable. Nuestra fuerza pública ha hecho un gran trabajo. Cali está blindada, vemos policías y soldados por todos lados y la ciudad amanece tranquila", afirmó.Eder también confirmó que, una vez concluya la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella, se realizará el primer Consejo de Seguridad con el nuevo mandatario.Según explicó, en ese encuentro espera que se adopten decisiones concretas frente al orden público en Cali, Jamundí y el norte del Cauca."Hoy esperamos que este sea un Consejo de Seguridad de decisiones y de acciones, y estoy seguro que así será", señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: