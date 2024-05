Alec Baldwin pide desestimar cargos de homicidio involuntario en el caso 'Rust'

Alec Baldwin, el actor implicado en el trágico tiroteo durante el rodaje de la película 'Rust' en 2021, ha solicitado al tribunal de Santa Fe, Nuevo México, que desestime los cargos de homicidio involuntario en su contra. Baldwin insiste en que nunca accionó el gatillo y argumenta que la destrucción de la evidencia del revólver por parte del FBI durante la investigación le impidió demostrar su inocencia de manera concluyente.

Según una declaración presentada por su equipo legal, Baldwin afirma que no tenía conocimiento del riesgo de que el arma estuviera cargada con munición real, por lo que desde un punto de vista jurídico es inocente. Además, sostiene que no se puede considerar que haya actuado con negligencia criminal, ya que el arma no fue inspeccionada después de que los profesionales de seguridad designados lo hicieran.

Esta solicitud se suma a una serie de acciones legales emprendidas por Baldwin y su defensa, incluida una moción anterior para anular la acusación, donde se señalaron presuntas irregularidades en el proceso de selección del gran jurado.

Los fiscales especiales han acusado a Baldwin y a sus abogados de realizar declaraciones engañosas basadas en material supuestamente filtrado a medios de comunicación estadounidenses.

El juicio está programado para comenzar el 9 de julio en Santa Fe, con una audiencia virtual previa el 17 de mayo para evaluar el sobreseimiento solicitado por Baldwin.

Además de enfrentarse a la justicia penal, Baldwin también está involucrado en varias demandas civiles en California y Nuevo México relacionadas con el incidente en el set de 'Rust'.

Hannah Gutierrez Reed, la armera responsable durante el rodaje, fue condenada el mes pasado a 18 meses de prisión por cargar accidentalmente una bala real en el revólver Colt 45 involucrado en el tiroteo.

Mientras tanto, Rory Kennedy, directora de un documental sobre Baldwin y el rodaje de 'Rust', se ha opuesto a una citación judicial que la obligaría a entregar grabaciones de las entrevistas, argumentando que violaría sus derechos como periodista y que las imágenes perderían su valor si se filtran durante el juicio.

El rodaje de 'Rust' se reanudó en Montana a principios de 2023, con Baldwin y el director Joel Souza trabajando juntos nuevamente, y el viudo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, desempeñándose en la producción ejecutiva como parte de un acuerdo para archivar una demanda contra el actor.