Giro en caso María Camila Potosí: habló expareja de sospechosa que aparece con ella en último video

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía 36 semanas de embarazo y desapareció tras asistir a un control prenatal en Cali, sumó un nuevo capítulo.

La expareja de la mujer que aparece junto a la víctima en el último video conocido antes de su desaparición aseguró que ella ya está bajo custodia de las autoridades y afirmó que la Fiscalía estaría tras la pista de más personas que habrían participado en el crimen.

La mujer a la que hace referencia Rincón es la misma que fue captada por cámaras de seguridad transportando a María Camila Potosí en una motocicleta el pasado 16 de julio, pocas horas antes de que se perdiera su rastro. Ese registro se convirtió en una de las principales pruebas dentro de la investigación y llevó a las autoridades a centrar parte de las pesquisas en identificar a la motociclista.

DOLOR EN CALI 💔



Circula el último video con vida de María Camila Potosí, la joven de 21 años embarazada. Días después, fue hallada muerta en La Buitrera. CTI y Fiscalía investigan el caso. pic.twitter.com/7pinOQDb52 — 60 Segundos (@60segundosco) July 22, 2026

La mujer del video es la principal sospechosa del caso

Las cámaras de seguridad registraron a María Camila Potosí a las 4:13 de la tarde del 16 de julio en el sector de Polvorines, en el sur de Cali. En las imágenes se observa a la joven como pasajera de una motocicleta conducida por otra mujer.



De acuerdo con la familia de María Camila, ellos no conocían a esa mujer y solo supieron de su existencia cuando las autoridades revelaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad durante la búsqueda de la joven.

Además, familiares de la víctima señalaron que Medicina Legal les confirmó que, al momento del hallazgo del cuerpo, el bebé ya no se encontraba en el vientre de María Camila, un aspecto que hace parte de las investigaciones y sobre el que las autoridades judiciales aún no han entregado mayores detalles.

Expareja asegura que la entregaron a la Fiscalía

A través de un video difundido en redes sociales, Carlos Rincón, expareja sentimental de la principal sospechosa, aseguró que fue su propia familia la que decidió entregarla a las autoridades cuando conocieron que presuntamente estaba relacionada con la desaparición y muerte de María Camila Potosí.

La Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja. La tiene en custodia, la tiene en su poder. Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Cali afirmó

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Según explicó, inicialmente la mujer fue llevada a la estación de Policía de Meléndez y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes.

Rincón también aseguró que el ente investigador les pidió guardar silencio sobre el procedimiento porque la investigación seguiría avanzando para identificar a otras personas que, presuntamente, estarían involucradas: "La Fiscalía tampoco ha salido a decir que ellos la tienen para no entorpecer la investigación porque parece ser que hay más implicados en la desaparición", sostuvo.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando esa versión ni ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.

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¿Cómo conoció María Camila a la principal sospechosa?

Otro de los aspectos que ha llamado la atención durante la investigación es la forma en que, presuntamente, María Camila Potosí conoció a la mujer que hoy es señalada como principal sospechosa.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ambas se habrían encontrado mientras participaban en un programa de lactancia dirigido a mujeres gestantes.

Esa versión coincide con el testimonio entregado por Carlos Rincón, quien aseguró que durante varios meses creyó que su entonces pareja estaba embarazada de una hija suya e incluso realizaron una revelación de género junto con sus familias.

Quiero aclarar en este video que yo también soy una víctima de ella. Nosotros hicimos un video de revelación de género, mi familia y yo estábamos muy ilusionados expresó el joven

El hombre agregó que tiempo después comenzaron a surgir dudas sobre ese supuesto embarazo y aseguró que no era la primera vez que ocurría una situación similar.

Mientras la investigación continúa bajo reserva, las autoridades buscan establecer qué ocurrió desde que María Camila fue captada por última vez en la motocicleta hasta el hallazgo de su cuerpo, así como determinar si existieron más personas involucradas en un crimen que sigue causando conmoción en Cali.