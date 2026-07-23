Video captó la última vez que fue vista María Camila Potosí antes de desaparecer y ser asesinada

La muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba 36 semanas de embarazo, ha causado conmoción en Cali.

Tras varios días de búsqueda, las autoridades encontraron un cuerpo que, de manera preliminar, corresponde al de la mujer reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio, luego de asistir a un control prenatal.

Las primeras verificaciones realizadas por las autoridades indican que las características físicas y las prendas de vestir coinciden con las de María Camila Potosí. El caso es investigado como un homicidio y los organismos judiciales adelantan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

La última vez que fue vista María Camila Potosí

Las últimas imágenes conocidas de María Camila Potosí con vida fueron registradas por cámaras de seguridad ubicadas cerca del puesto de salud de Polvorines, en el sur de Cali. En los videos se observa a la joven llegar en la mañana del jueves 16 de julio para asistir a un control prenatal programado.



De acuerdo con la información entregada por la institución médica, María Camila ingresó alrededor de las 9:00 de la mañana y su consulta transcurrió con normalidad. La atención finalizó a las 9:33 a. m., luego de que el personal médico realizara el seguimiento correspondiente a su embarazo.

Según explicó la IPS, la joven ingresó sola al consultorio y no se registró ninguna situación fuera de lo habitual durante la cita médica.

Sin embargo, de acuerdo con el relato de sus familiares, horas más tarde María Camila les manifestó que regresaría nuevamente al mismo centro asistencial, pero nunca llegó al lugar. Desde ese momento perdieron todo contacto con ella y comenzó una intensa búsqueda por parte de sus allegados y de las autoridades.

Publicidad

Las investigaciones también buscan establecer quiénes estuvieron con la joven durante sus últimos desplazamientos. Según la información preliminar conocida por las autoridades, un motociclista habría sido una de las últimas personas que estuvo con María Camila antes de su desaparición, por lo que su ubicación es considerada clave para el desarrollo del caso.

Hallazgo del cuerpo e investigación

Cuatro días después de la desaparición, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en el kilómetro 3 de la vía que conduce a La Buitrera, a la orilla del río Meléndez, en el sector conocido como Vagón.

De manera preliminar, las autoridades informaron que las características morfológicas y la ropa encontrada coincidían con las de María Camila Potosí, quien tenía como fecha probable de parto el próximo 10 de agosto.

Publicidad

Los primeros reportes señalan que el cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas, atado de pies y manos y con varias heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Estos elementos hacen parte del material probatorio que ahora es analizado por los investigadores para reconstruir las circunstancias del crimen.

Mientras avanzan las labores de identificación plena y las investigaciones judiciales, las autoridades trabajan para establecer el recorrido que realizó la joven antes de desaparecer y determinar quiénes estuvieron con ella durante sus últimas horas.