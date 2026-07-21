Apareció cuerpo sin vida de mujer con ocho meses de embarazo en zona rural de Cali

La comunidad en la ladera de Cali permanece consternada tras la confirmación del hallazgo sin vida de María Camila Potosí, una jovencita de 21 años de edad con ocho meses de embarazo, que desde el pasado 15 de julio fue reportada como desaparecida.

La última vez que se tuvo información sobre ella, fue el pasado miércoles cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta, en el sector de Polvorines, en la comuna 18 de Cali, junto a una mujer que su familia hasta ese momento desconocía, la cual se ha convertido en la principal sospechosa.

"Esta mujer, no sabíamos hasta el momento quién era, nos llegó el cuento de que hace dos meses la había conocido en un programa de atención a mujeres embarazadas en la ladera, allí la conoció, se hicieron amigas. No sé si ella tenga que ver en algo, o si habría actuado con rabia contra María Camila, igual María Camila siempre ha sido una niña muy bondadosa, muy confiada y muy inocente. Ella ¿como va con alguien recién que la conoció? se monta en una moto y confía en ella?", señaló Juliana Meneses, prima de María Camila.

El cuerpo de la joven fue encontrado en la noche del lunes festivo, a orillas del río Meléndez en inmediaciones del corregimiento de La Buitrera, amarrado y envuelto en sábanas. Según el informe preliminar, los restos registraban cuatro heridas provocadas por arma cortopunzante y en un avanzado de descomposición.



"Este crimen enluta a la ciudad y constituye un hecho de extrema gravedad que no puede quedar en impunidad. Exigimos justicia y a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes adelantar una investigación celere, exhaustiva y con enfoque de género que permita esclarecer los hechos, capturar y judicializar a los responsables", dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

Antes que se confirmara la muerte de María Camila, el alcalde Alejandro Eder anunció una recompensa para lograr su ubicación, la cual se mantendrá ahora para dar con los responsables de su muerte.

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"Esto es una situación muy triste. Nosotros ya lo estamos trabajando con la Policía. Sí aprovecho para hacer un llamado a la ciudadanía. Si tienen cualquier información sobre el paradero de la señora Potosí, por favor comuníquese con la línea 123. Estamos ofreciendo recompensa por información que pueda conducir a su rescate o a su ubicación", aseguró el mandarario.