Trabajador de estación de combustible en Cali fue asesinado en medio de un hurto

Atemorizados se encuentran los habitantes de Cali ante el incremento de casos de hurto registrados en la capital vallecaucana durante los últimos días, especialmente por el caso más reciente, registrado en la madrugada de este sábado. Donde el trabajador de una estación de combustible fue asesinado por cuatro asaltantes.

El hecho ocurrió en el barrio La Nueva Floresta, al oriente de la ciudad, cuando los delincuentes llegaron al lugar y le exigieron al trabajador de turno el dinero producido, este intentó resistirse al asalto, provocado que uno de los sujetos le disparara dejándolo gravemente herido.

Aunque la víctima, identificado como Brayan Jesús Torrealba de 20 años, fue auxiliado y llevado a un centro asistencial, minutos después murió.

La alerta entre la comunidad es máxima teniendo en cuenta que este es el sexto caso de hurto conocido tan solo en esta semana en la ciudad de Cali, por lo que los habitantes están pidiendo mayor contundencia de las autoridades.



Ante este panorama desde la Secretaría de Seguridad Distrital se ha trazado diferentes acciones encaminadas a la contención de este crimen en la ciudad. "Hemos aumentado las capacidades operativas de las agencias de seguridad para atender este delito. Para ello estamos trabajando con las cifras del Observatorio de Seguridad, creando planes específicos que nos permitan estar en los corredores priorizados", dijo la subsecretaria de seguridad de Cali, Natalia Zuluaga.

Segun el observatorio de seguridad de Cali, la capital vallecaucana registró el primer semestre del año más de 6.500 casos de hurto. La comunidad pide mayores patrullajes principalmente en las calles que se han identificado como vías de escape, para lograr una mejor reacción por parte de las autoridades.