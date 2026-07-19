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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Avanza búsqueda de menor de 13 años que cayó al río Cauca en el oriente de Cali

Avanza búsqueda de menor de 13 años que cayó al río Cauca en el oriente de Cali

El menor estaba jugando con unos amigos cuando de forma accidental cayó al río. Aunque los jóvenes que estaban con él intentaron rescatarlo, la corriente terminó arrastrándolo.

Río Cauca en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

Desde primera hora de este domingo, los organismos de socorro en Cali reiniciaron la búsqueda de un menor de 13 años en el río Cauca, a su paso por el oriente de la ciudad, luego que este cayera al agua de forma accidental.

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Este adolescente de 13 años de edad, se encontraba jugando con un grupo de amigos en la tarde del sábado, en el sector conocido como Puerto Camacho, en el barrio Alfonso López, en un momento el menor pierde el equilibrio y cae al río.

Aunque los jóvenes que estaban con él intentaron rescatarlo, la corriente terminó arrastrándolo. Lo que aumentó la preocupación de la familia del menor y toda la comunidad, es que no sabía nadar. De inmediato se dio aviso a los organismos de socorro, para avanzar con la búsqueda, sin embargo, al caer la noche no se podía continuar el rastreo.

"Los Bomberos y la Policía realizaron las primeras labores de búsqueda, sin embargo por el horario vamos a retomar las labores en la mañana, de manera acuática con la Defensa Civil y la Cruz Roja, para lo cual cualquier información valiosa acerca del menor de edad será tenida en cuenta en estas labores", señaló Ricardo Peñuela, secretario de gestión del riesgo de Cali.

Ya se inició la búsqueda con lanchas en el río y también por tierra, para lograr dar pronto con la ubicación del joven.

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