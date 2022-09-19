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Blu Radio  / Río Cauca

Río Cauca

Río Cauca
Antioquia

Hallan el cuerpo de joven trabajador que cayó al río Cauca en el Occidente antioqueño

Río Cauca en Cali.
Pacífico

Avanza búsqueda de menor de 13 años que cayó al río Cauca en el oriente de Cali

Aumento del nivel del río Cauca.
Antioquia

Instalan carpas en La Pintada para atender posibles emergencias por alarmas del río Cauca

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Caribe

Autoridades en Bolívar piden mantener medidas de prevención por alerta roja en el río Cauca

Río Cauca
Antioquia

Río Cauca ya ingresó a algunos barrios en Bolombolo: declararon alerta hospitalaria

Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca.
Pacífico

Río Cauca crece y pone en alerta a familias en el Valle del Cauca

Río Cauca
Antioquia

Hallaron en Olaya, Antioquia, el cuerpo del auxiliar de la Policía desaparecido en el río Cauca

Río Cauca
Antioquia

Auxiliar de la Policía desapareció luego de ingresar al río Cauca en Fredonia, Antioquia

Levantamiento de cadáver.
Antioquia

Hallan en río Cauca cuerpo de mujer desaparecida en Medellín: su pareja sería responsable

Encuentran cuerpo del menor de 12 años en el río Cauca
Pacífico

Encuentran cuerpo del niño de 12 años que cayó al río Cauca en el oriente de Cali

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