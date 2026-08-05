Hallan el cuerpo de joven trabajador que cayó al río Cauca en el Occidente antioqueño

Organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Briceño, un joven de 22 años que había caído a las aguas del río Cauca mientras cumplía con sus labores en una obra de infraestructura en el Occidente de Antioquia.

El trágico accidente laboral ocurrió en la construcción del puente La Angelina, un proyecto de conexión vial ubicado entre los municipios de Liborina y Buriticá. De acuerdo con el reporte preliminar, el trabajador cayó desde la estructura directamente al cauce del río por causas que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Tras la caída, la corriente arrastró al joven de manera inmediata, generando momentos de angustia entre sus compañeros de obra, quienes presenciaron la emergencia y dieron aviso a los equipos de rescate.

Las labores de búsqueda desplegadas por el Cuerpo de Bomberos de Liborina, concluyeron con la recuperación del cuerpo, mientras las autoridades y los responsables del proyecto vial adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este accidente laboral.