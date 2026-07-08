Bajan los caudales de los ríos Cauca y Cali por la temporada seca y el Fenómeno del Niño

La disminución de los caudales en las principales fuentes hídricas del Valle del Cauca mantiene en alerta y bajo monitoreo permanente a las autoridades ambientales. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que tanto el río Cauca, a su paso por el departamento, como el río Cali registran niveles inferiores al promedio para esta época del año, como consecuencia de la temporada seca y de los efectos iniciales del fenómeno de El Niño.

“El fenómeno de El Niño afecta al territorio nacional, pero al Valle del Cauca en particular con un descenso en las precipitaciones. Los caudales han disminuido porque este año hemos tenido muy baja precipitación.” Mencionó Saúl Ramírez, técnico en Meteorología de la CVC.

Pese a esta reducción, la CVC aclaró que, por el momento, las condiciones hidrológicas no representan un riesgo para el abastecimiento de agua potable ni para el mantenimiento del caudal ecológico de los principales afluentes del departamento.

“Desde Acuavalle nos estamos anticipando a la llegada del fenómeno de El Niño. Con las directrices impartidas a todos los operarios y con el respaldo del embalse de Sara Brut, tenemos un parte de tranquilidad para todos los usuarios. En estos momentos no habrá desabastecimiento del líquido vital", aseguró, por su parte, el gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez.



Aunque el suministro de agua está garantizado, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del recurso. Recomendaron reutilizar el agua cuando sea posible, reparar fugas y evitar su uso innecesario, con el propósito de preservar las reservas hídricas mientras persistan las altas temperaturas y las bajas precipitaciones.