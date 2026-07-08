Presidenta del Concejo de Cali defiende elección de contralor distrital tras citación de la Fiscalía

Nuevamente el proceso de selección del nuevo contralor de Cali es el centro de la polémica. Esta vez por la citación de la Fiscalía, a la actual presidenta del Concejo Distrital Daniella Plaza y el primer vicepresidente de la corporación Andrés Escobar, a una audiencia de formulación e imputación de cargos y de medida de aseguramiento, para el próximo 04 de agosto, por las presuntas irregularidades que ha tenido este proceso.

Entre estas supuestas fallas está la decisión de reiniciar el proceso desde cero, a pesar de ya contar con una terna de candidatos. Además, la selección ha sido cuestionado en los últimos meses, por presuntas presiones políticas, haciendo que entes de control como la Procuraduría y ahora la Fiscalía, hayan puesto su mirada en él.

"Puedo afirmar con total tranquilidad que todas las decisiones adoptadas durante el proceso de elección del Contralor Distrital estuvieron fundamentadas en la Constitución, la ley y las competencias que corresponden a la Mesa Directiva. Siempre actué de buena fe, con sustento jurídico y con el propósito de garantizar el debido proceso, la transparencia y la seguridad jurídica de cada una de las actuaciones adelantadas", señaló la presidenta del Concejo, Daniella Plaza, a través de un comunicado.

La presidenta de la corporación aclaró, además, que la citación de la Fiscalía es una actuación que hace parte del trámite normal de un proceso penal y, explicó que por sí sola, no representa una decisión sobre la responsabilidad de ninguna persona.



"Esto es una incertidumbre total. Yo creo que aquí tiene que haber claridad. Primero,qué va a suceder con la Fiscalía. Segundo, qué va a pasar con el fallo del Consejo de Estado, donde quedamos con una incertidumbre total. Lamento la situación de mis compañeros concejales, deseo lo mejor para ellos, porque los conozco y sé qué clase de personas son", aseguró el concejal Roberto Ortiz.

Hay que recordar que respecto a este proceso de selección, ya hay una orden del Consejo de Estado para definir a al nuevo contralor de Cali en el menor tiempo posible, decisión por la cual se nombró como contralora encargada a Luz Arianne Zúñiga, mientras se adelanta el proceso de selección.

"El Consejo actuó de conformidad con lo manifestado por la Procuraduría en su momento, y aquí estamos frente a un proceso de elección que alguno haya querido calificarlo o valorarlo dentro del Código Penal, pero considero que no es la instancia que debió adelantarse" sostuvo el concejal Carlos Andrés Arias.