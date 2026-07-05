Capturan en Cali a hombre requerido por Brasil mediante circular roja de Interpol

Un hombre que era buscado por la justicia de Brasil mediante una circular roja de Interpol fue capturado en Cali durante un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con organismos de cooperación internacional.

El procedimiento hace parte de las acciones para ubicar a personas requeridas por otros países por su presunta participación en organizaciones criminales.

Según la investigación de las autoridades brasileñas, el capturado estaría vinculado a una red dedicada al préstamo ilegal bajo la modalidad de 'gota a gota', que presuntamente imponía intereses excesivos y recurría a amenazas e intimidaciones para exigir el pago de las deudas.

Por estos hechos es requerido por los delitos de usura y extorsión.



Tras su detención en la capital del Valle del Cauca, el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza el trámite para definir su entrega a Brasil. Las autoridades destacaron que este resultado refleja el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y la ubicación de personas con requerimientos judiciales vigentes.