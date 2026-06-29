Comerciante permaneció tres días secuestrado en Cali: lo torturaron en una vivienda abandonada

El operativo de rescate se realizó en el oriente de Cali, específicamente en una vivienda abandonada de la invasión Haití, ubicada en la comuna 15, donde permanecía secuestrado este comerciante, a quien sus captores torturaban y agredían, mientras esperaban una respuesta por parte de sus familiares.

Estos delincuentes se hicieron pasar como presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, y estaban exigiendo hasta 200 millones de pesos para liberar a la víctima, y enviaban pruebas de supervivencia, donde lo obligaban a pedir el dinero.

"Consigan 10 millones por favor, Juli, por favor, Juli, que se consigan los 10 millones... Ya, ya saben, Juli y todo el mundo. Hasta la noche no llega vivo, pues, si no mandan eso", se escucha en uno de los videos enviados a la familia.

La víctima fue secuestrada en la noche del pasado 23 de junio, en una calle residencial de la ciudad. Los delincuentes habían rastreado el vehículo en el que se movilizaba este comerciante, y aprovechando un momento en el que este se encontraba solo lo interceptaron.



"Este comerciante fue abordado por varios sujetos quienes ocasionaron un falso choque vehicular para obligarlo a descender y retenerlo. Uno de los capturados registra anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes", señaló el general Herbert Benavides, comandante de la policía de Cali.

Con la oportuna denuncia por parte de los familiares, las autoridades lograron ubicar el predio donde mantenían secuestrado a este comerciante. Encontrando a cuatro de sus captores, quienes fueron inmediatamente capturados. La víctima fue llevada a una clínica del sur de Cali, donde permanece bajo observación médica tras los golpes y daños que sufrió en cautiverio.