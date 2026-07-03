Cali, lista para empalme regional con presidente De la Espriella

En medio del lanzamiento de la agenda con la que Cali celebrará sus 490 años, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, se refirió al proceso de empalme que adelanta con el nuevo Gobierno Nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, y a los principales proyectos que buscará impulsar durante esta nueva etapa.

El mandatario afirmó que el cambio de Gobierno representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto, especialmente en materia de seguridad, uno de los temas que más preocupa a los caleños debido a los recientes atentados terroristas. Asimismo, señaló que espera avanzar en iniciativas estratégicas como la Universidad del Oriente.

"Nosotros ya estamos preparando el empalme, todos los temas que vamos a revisar con el presidente y con su equipo dentro de estas iniciativas del empalme regional que está adelantando el Gobierno Nacional", manifestó Eder.

El alcalde indicó que otro de los proyectos prioritarios será el Tren de Cercanías, una iniciativa que, según dijo, vuelve a tomar impulso con el cambio de Gobierno y que podría convertirse en un motor de desarrollo para el suroccidente del país.



"La noticia más importante para los caleños y vallecaucanos con este cambio de Gobierno es que el tren de cercanías vuelve a reactivarse. Ya nos estamos preparando con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali para trabajar este tema con el nuevo Gobierno Nacional. Estamos seguros de que vamos a poder sacarlo adelante. Este es un proyecto que va a generar desarrollo en nuestra región", aseguró.

Entre las iniciativas que también serán presentadas al Gobierno Nacional se encuentra la renovación de la flota del sistema de transporte masivo MÍO, con el propósito de mejorar la prestación del servicio y modernizar la movilidad en la capital del Valle.