María Fernanda Quiñones, Jose Daniel López y Lorena Angarita integrarán el equipo de empalme TIC

El proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya tiene definidos los nombres que representarán al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Se trata de María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE); Jose Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN; y Lorena Angarita, presidenta de la Red Intercambiable Tv Colombia y coordinadora internacional capítulos Certal.

La designación de estas tres figuras busca aportar una mirada técnica al ejercicio de transición institucional, en un momento en que la agenda digital del país enfrenta discusiones sobre infraestructura, ciberseguridad, inteligencia artificial y comercio electrónico, entre otros frentes.

En el caso de Quiñones, su participación fue confirmada por la CCCE, que señaló que la vocería de su presidente ejecutiva permitirá trasladar al empalme la experiencia acumulada por el ecosistema de comercio electrónico y economía digital del país durante los últimos años.

Al referirse a su designación, Quiñones afirmó: "Recibo esta designación con un profundo sentido de responsabilidad y con el honor de poder servir al país desde un ejercicio técnico e institucional. Más que un reconocimiento personal, la invitación a hacer parte de este equipo refleja el trabajo que durante años ha construido el ecosistema del comercio electrónico para consolidar una agenda de transformación digital con visión de largo plazo. Confío en que este proceso permita fortalecer el diálogo entre el Gobierno y los distintos actores del sector, para avanzar en temas fundamentales que impulsan el crecimiento de la economía digital en beneficio de todos los colombianos".



Por ahora no se han conocido pronunciamientos públicos de Jose Daniel López ni de Lorena Angarita sobre su participación en el equipo de empalme.

Agenda técnica sobre la mesa

Según lo planteado por la CCCE, entre los temas que el gremio considera prioritarios para el sector durante este proceso de transición se encuentran la infraestructura digital productiva, una estrategia de ciberseguridad para comercios y MiPYMEs, la formación de talento digital desde la educación básica, un marco regulatorio para la inteligencia artificial, reglas claras para intermediarios digitales, el fortalecimiento logístico del comercio electrónico, condiciones de equidad para el comercio transfronterizo, la interoperabilidad de pagos y activos digitales, y una mejor medición estadística de la economía digital.

Estos puntos, planteados por la CCCE como parte de su agenda gremial, se suman a las discusiones que previsiblemente enfrentará el equipo de empalme en las próximas semanas, de cara a la definición de las prioridades tecnológicas del nuevo Gobierno.