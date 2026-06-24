Mandatarios del Valle piden a presidente electo priorizar seguridad, salud y Tren de Cercanías

Una vez finalizado el proceso de escrutinio que ratificó el triunfo de Abelardo de La Espriella en las elecciones presidenciales, desde el Valle del Cauca, diferentes mandatarios expusieron las necesidades que desde el próximo gobierno nacional se deben atender en el departamento y la región, para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

En primer lugar, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro solicitó apoyo para la sustitución de cultivos ilícitos en zona rural del municipio de Jamundí, también se debe atender de manera integral a las comunidades del sur del Valle y el norte del Cauca, no solo incrementando a la fuerza pública en esta zona.

"Nosotros en seguridad creemos que se debe lograr erradicar o sustituir todo el tema de los cultivos ilícitos, sobre todo en la zona alta de Jamundí y el norte del Cauca, porque definitivamente tenemos que hacer estrategias que sean comunes en el Pacífico colombiano. Poder hacer aspersión con drones y en la minería ilegal también. Y pues, por supuesto, el tema de todas las bandas y toda la problemática que tenemos de seguridad es transversal", indicó la gobernadora.

La segunda necesidad que manifestó la mandataria es la solución a la crisis del sistema de salud, encontrando alivios para las deudas que tienen las EPS con la red hospitalaria del Valle.



"Nos deben 7 billones de pesos a los hospitales y las clínicas, eso pues genera cierre de servicios, ha generado una sobreocupación en el Hospital Universitario del Valle y en otras clínicas, necesitamos que se solucione el problema de salud. También para nosotros es fundamental la parte de infraestructura y macro proyectos de infraestructura en la región", señaló Toro.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder manifestó su disposición para trabajar de la mano con el presidente electo Abelardo de la Espriella para estabilizar a la capital vallecaucana en temas como la seguridad y desarrollo de la ciudad. El mandatario aseguró que ya pudo comunicarse con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, para ponerle fecha al proyecto del Tren de Cercanías.

"Ya hablé con el vicepresidente electo y estamos listos para trabajar juntos por Cali, listos para trabajar por proyectos emblemáticos como el Tren de Cercanías. Yo espero que ojalá el mismo 8 de agosto ya nos den el visto bueno para el Tren, también el tema del aeropuerto, pero sobre todo para que el gobierno nos siga apoyando en este esfuerzo por internacionalizar a Cali", aseguró el alcalde.

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Eder indicó que la principal prioridad es restablecer la seguridad tanto en la capital vallecaucana como en el resto de la región.

"Priorizar la seguridad de los caleños y de los vallecaucanos. Nosotros tenemos a pocos kilómetros de la ciudad a los narcoterroristas enquistados en las partes altas del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Es importante que el gobierno nacional atienda a esas organizaciones narcoterroristas porque son las que han estado poniendo bombas en Cali, aterrorizando el pueblo de Jamundí, reclutando menores, dinamizando el delito en nuestra región, inundándolo de droga", sostuvo el alcalde.