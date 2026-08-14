"No sabe vivir sin ellos": tía de única trilliza sobreviviente a terremoto en Cali

Ana María Saavedra, única sobreviviente del edificio que colapsó en Cali durante el terremoto del pasado 10 de agosto, afronta una nueva etapa marcada por el duelo y la recuperación. La joven perdió a varios integrantes de su familia y permanece bajo atención médica tras sufrir graves lesiones durante el derrumbe.

Diana March, tía de Ana María, entregó detalles sobre su estado en Recap Blu, de Blu Radio, y reveló el impacto emocional que ha tenido la tragedia. “Ella decía que no sabe vivir sin sus familiares”, contó la familiar, al explicar la dimensión de la pérdida que enfrenta la joven.

Ana María continúa recuperándose de una cirugía de pelvis y, de acuerdo con March, podría recibir el alta médica próximamente. Sin embargo, el proceso que viene será también psicológico, pues la sobreviviente conoce la magnitud de lo ocurrido con sus seres queridos.

March relató que Ana María logró sobrevivir al colapso porque su cabeza quedó expuesta entre los escombros. “Empezó a gritar y gritar. Entonces llegó gente y lograron rescatarla”, explicó la familiar sobre los momentos posteriores al terremoto en Cali.



La joven fue trasladada rápidamente en ambulancia hasta una clínica. Incluso durante el recorrido habría comprendido que la vivienda familiar había quedado destruida. “Dijo que tenían que ir a la casa porque todo se cayó. Ella ya sabía”, relató March.

Según la tía, Ana María también alcanzó a presenciar lo ocurrido con su hermana Sofía y posteriormente, después de la cirugía, manifestó que sabía que sus padres no habían sobrevivido. Desde entonces, ha recibido acompañamiento psiquiátrico y psicológico.

Publicidad

La tragedia golpeó especialmente a una familia marcada por la cercanía entre sus integrantes. Las trillizas Saavedra habían estudiado la misma carrera y en la misma universidad, mientras que su vida cotidiana estaba estrechamente ligada a sus familiares.

“Ellas eran tres en una. Hicieron la práctica conmigo, eran muy alegres”, recordó March. La familiar también evocó a Vicky y Jairo, a quienes describió como “el alma de la fiesta” durante los encuentros familiares.

Para March, el desafío de Ana María va mucho más allá de recuperar sus pertenencias o encontrar un lugar donde vivir. “Reconstruir eso no son cuatro paredes, tres pantalones que se quedaron, es toda una vida hecha polvo”, afirmó.

Publicidad

La familia ha buscado acompañar a Ana María durante este proceso y habilitó el correo conamorparaana@gmail.com para recibir mensajes de solidaridad. Según March, a la joven ya le han leído varios de los mensajes enviados desde distintos lugares del país.

También fue creada una campaña de recaudación en GoFundMe denominada ‘Ana nos necesita’, con el propósito de reunir apoyo para la sobreviviente. La iniciativa busca contribuir a las necesidades que tendrá durante una recuperación que, según sus familiares, será extensa.

“Colombia se ha volcado a darle amor a Ana María, no podemos devolverle la vida que tenía, pero sí darle una nueva”, sostuvo March. La familia insiste en que el acompañamiento será fundamental para que la joven pueda afrontar el duelo y comenzar a reconstruir su vida tras el terremoto.