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Gobierno nacional anuncia recursos para recuperar hospitales del Valle afectados por terremoto

Tras recorrer el HUV, el presidente Abelardo de la Espriella anunció recursos para fortalecer oncología, reconstruir el hospital de El Águila y garantizar la atención médica.

De La Espriella sobre hospitales del Valle.
De La Espriella sobre hospitales del Valle.
Foto: HUV.
Por: Alejandro Muñoz
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Durante su visita a la capital del Valle del Cauca, el presidente Abelardo De La Espriella anunció tres medidas para fortalecer la atención en salud y recuperar la infraestructura hospitalaria afectada por el sismo que sacudió al departamento el pasado lunes.

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Los dos primeros anuncios contemplan recursos para el Hospital Universitario del Valle, destinados a fortalecer el área oncológica, y para el Hospital San Rafael de El Águila, que quedó destruido como consecuencia del terremoto.

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“Hemos dispuesto con la señora ministra de Salud la asignación de recursos para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, a través de la Resolución 1080 del 26, por 4.386 millones de pesos. Hemos también determinado el apoyo en el financiamiento para la reconstrucción del Hospital San Rafael del municipio de El Águila”, dijo el presidente.

El mandatario también anunció recursos para el arrendamiento de infraestructura que permita mantener la prestación de los servicios del Hospital Universitario del Valle, luego del colapso de un ala donde funcionaban las áreas de pediatría y cirugía de hombres.

“Hemos decidido también destinar una asignación de recursos para el arrendamiento de infraestructura. Este hospital es un símbolo de Colombia. Es un hospital que ha sido exitoso en su manejo; por tanto, vamos a destinar todos los esfuerzos y los recursos que sean necesarios para recuperar este hospital en su totalidad”, manifestó De La Espriella.

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Finalmente, aseguró que la emergencia provocó una reducción considerable en la disponibilidad de camas del HUV, por lo que se busca habilitar espacios alternativos mientras avanzan las labores de recuperación de la institución.

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