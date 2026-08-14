"Dios me tiene para cosas grandes": Ana María Saavedra y sus palabras tras sobrevivir al terremoto

Ana María Saavedra, de 23 años, fue la única sobreviviente de su familia tras el fuerte terremoto de 7.4 el pasado 10 de agosto. Ella fue rescatada minutos después de que su casa se cayera, pero sus dos hermanas y sus papás no lograron salir de los escombros; una historia que ha conmovido a todo el país.

Diana March, prima de estas trillizas, contó en Recap Blu lo que vivió Ana María durante el terremoto de sus propias palabras, pues se encuentra estable y en recuperación por lo que ha hablado con su familia de todo lo que sucedió ese lunes en el que "prácticamente", según contó, "vio morir a su familia".

Ella logró comunicarse con su prima cuando era trasladada a un centro asistencial tras el terremoto, pues salió consciente del accidente y con fuerza para su recuperación, tanto así que al llegar al hospital, minutos antes de ser operada, le dijo al doctor que tenía que salvarla porque "Dios la tenía para cosas grandes".

Ana María Saavedra, trilliza sobreviviente a terremoto en Cali. Suministrada.

"Ana María antes de entrar a la cirugía el día de antier le dijo al anestesiólogo: 'Doctor, yo necesito vivir. Yo sé que Dios me tiene para cosas grandes", sus palabras minutos después de sobrevivir, que siguen rondando en las cabezas de sus familiares, en especial porque no fue la única sobreviviente de su familia, sino de todo el edifico en donde ella vivía.



Aunque ha expresado que "no sabe cómo vivir sin sus hermana y papás" porque "eran su todo", Ana María Saavedra ha recibido todo el apoyo de sus amigos, primos, tíos y demás familiares que han estado a su lado desde el momento en que sucedió el accidente, pero, además, de todo un país que ha se ha volcado a mostrar apoyo y cariño en este capítulo que no será fácil de dejar atrás, pero, según su prima, ella tiene la convicción de seguir adelante.