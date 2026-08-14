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La puerta salvó a la trilliza que sobrevivió a terremoto en Cali: esta es la conmovedora historia

Carlos Saavedra, tío de las trillizas, contó en Mañanas Blu el instante preciso del milagro.

Ana María Saavedra, trilliza sobreviviente a terremoto en Cali.
Ana María Saavedra, trilliza sobreviviente a terremoto en Cali.
Suministrada.
Por: Kevian Gómez Diazgranados
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El terremoto que sacudió a Colombia ha dejado historias de profundo dolor y una de ellas fue la de la familia Saavedra Caicedo en el barrio Cuarto de Legua, en la ciudad de Cali.

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En un edificio de cuatro pisos residía la familia Saavedra compuesta por Jairo (padre), Vicky (madre) y tres trillizas, Sofía, Isabella y Ana. El día de la tragedia los acompañaba un tío de las jóvenes.

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Tras la tragedia la única sobreviviente fue una joven de 23 años, Ana María Saavedra, quien se salvó de milagro por una puerta de cedro de la vivienda que le cayó encima, pero que logró protegerla de los demás escombros.

El escudo de madera

Rescatan sin vida a Isabela, la última trilliza desaparecida en Cali tras terremoto
Rescatan sin vida a Isabela, la última trilliza desaparecida en Cali tras terremoto
Foto: redes sociales

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Mientras sus hermanas trillizas, Sofía e Isabela, y sus padres, Jairo y Victoria, sucumbían ante el peso del concreto, Ana María fue protegida por la estructura de su propio hogar.

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Su tío, Carlos Saavedra, contó en Mañanas Blu el instante preciso del milagro:

“Ella tuvo la suerte, la puerta del apartamento era de cedro, muy fina, le cayó a ella encima, entonces, la protegió de los escombros y quedó apachurradita, pero con la cabeza por fuera”, indicó el tío de la joven.

Gracias a que su cabeza no quedó cubierta, la joven pudo pedir auxilio inmediatamente.

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“Ella se agarró a gritar y los vecinos salieron a los 5 minutos. A los 30 minutos ella ya estaba en la clínica”, añadió Carlos.

Aunque sufrió una lesión en la pelvis que requirió cirugía, los médicos confirman que Ana María está fuera de peligro y pronto recibirá el alta.

Una familia unida hasta el final

Familia fallecida tras terremotos en Cali.
Familia fallecida tras terremotos en Cali.
Suministrada.

La tragedia para los Saavedra es inmensa. Además de las dos trillizas y sus padres, también falleció un tío materno, Diego Efrén Caicedo.

“Perdimos cinco familiares de un solo golpe”, lamentó Carlos Saavedra.

Uno de los hallazgos más desgarradores para los socorristas fue el de los padres, don Jairo y doña Victoria, cuyos cuerpos aparecieron abrazados entre las ruinas de lo que fue su apartamento en el segundo piso.

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Jairo, de 62 años, y Victoria, llevaban 18 años de matrimonio y eran descritos como una pareja inseparable. Las trillizas, por su parte, se habían graduado hace apenas un año en comercio internacional en la Universidad Icesi y ya se encontraban trabajando para multinacionales.

“Siempre alegre”: el legado de Jairo

A pesar del luto, la familia prefiere recordar la alegría que caracterizaba a Jairo, quien era el "motor" de sus reuniones. Irónicamente, el domingo antes del sismo, la pareja estuvo bailando hasta tarde en una "viejoteca" de la ciudad.

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Carlos recordó que su hermano siempre pedía que en su tumba pusieran la leyenda de su canción favorita:

“Jairo siempre le gustó ‘Siempre alegre’, ese era el disco de él. Siempre alegre y siempre alegre murió”, finalizó.

Hoy, mientras la ciudad procesa el luto, la familia Saavedra se aferra a la recuperación de Ana María y a la fe que les permite seguir adelante.

“Mi Dios es muy grande. Mi Dios sabe hacer sus cosas y algo grande vendrá”, concluyó Carlos Saavedra con una fortaleza que ha conmovido a todo el país.

Escuche la entrevista aquí:

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