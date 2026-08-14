Tragedia de familia Saavedra en Cali: rescatan sin vida a Isabela, la última trilliza desaparecida

Los organismos de socorro rescataron el cuerpo sin vida de Isabela Saavedra Caicedo, de 23 años, última integrante de la familia que se encontraba desaparecida tras el colapso del edificio María Elvira, en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali, como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto.

Con el hallazgo de la joven trilliza concluyó la búsqueda de este núcleo familiar, convertido en símbolo de la emergencia en la capital del Valle del Cauca. En la misma edificación fallecieron sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuyos cuerpos fueron hallados abrazados por las cuadrillas de rescate, así como su hermana Sofía Saavedra.



Ana María, la única sobreviviente de la familia

La única integrante del grupo familiar que logró salir con vida del inmueble fue Ana María Saavedra. Según relató a Blu Radio su tío, Carlos Saavedra, la joven se salvó debido a la estructura del apartamento.

"A ella le cayó la puerta del apartamento, que era de un cedro muy fino, le cayó encima y la protegió de los escombros. Ella gritaba y los vecinos salieron a los cinco minutos y la lograron sacar viva", explicó el familiar.

Familia fallecida tras terremotos en Cali. Suministrada.

Ana María fue trasladada a la Clínica Imbanaco de Cali, donde este jueves fue sometida a una intervención quirúrgica de cadera. De acuerdo con el reporte entregado por el familiar, los demás 14 residentes que habitaban la edificación al momento del sismo fallecieron.



Balance de víctimas y extensión de la 'ventana de vida'

Según el reporte oficial de las autoridades en Cali, la cifra de personas fallecidas y identificadas en la ciudad ascendió a 104 tras el hallazgo de Isabela Saavedra. A la fecha, los grupos de rescate han logrado evacuar con vida a 88 personas entre los escombros, mientras que 115 ciudadanos permanecen en calidad de desaparecidos.



El puesto de mando unificado confirmó que en la ciudad se registraron 45 edificios destruidos por completo y más de 600 estructuras declaradas inhabitables por riesgos de colapso.

Ante la presencia de señales en nueve edificaciones destruidas, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, confirmó la ampliación de los operativos de socorro.

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"Gracias a algunos signos vitales que se han escuchado en algunos puntos de frente de trabajo activo, seguiremos en la búsqueda especializada hasta el sábado a las 8:00 de la mañana", precisó el funcionario.

Para reforzar estas labores, a la ciudad han arribado contingentes de bomberos y especialistas en rescate procedentes de Estados Unidos e Israel, quienes apoyan la remoción de escombros en los puntos críticos de la capital vallecaucana.