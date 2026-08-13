“Todavía estamos aferrados a la esperanza”: Cívicos en Colombia sobre hallar sobrevivientes en Cali

En medio de la desolación que dejó el terremoto del pasado lunes, los grupos de voluntarios se han convertido en el soporte vital de las entidades oficiales. Entre ellos destaca Cívicos Colombia, una organización sin ánimo de lucro integrada por profesionales de diversos campos, médicos, abogados y comunicadores, que donan su tiempo para atender emergencias estructurales y prehospitalarias.

Búsqueda en "sectores calientes"

Javier Salgado, director general de la organización, informó que su equipo se encuentra desplegado en Cali desde el segundo día de la emergencia. Actualmente, centran sus esfuerzos en dos “sectores calientes”, término utilizado para designar zonas con estructuras colapsadas donde aún podría haber personas atrapadas.

Aunque técnicamente la ventana de supervivencia de 72 horas ha expirado, el sentimiento en el terreno es de persistencia.



“Poder encontrar con una persona con vida es difícil, pero siempre ahí es donde entramos con nuestras creencias y con el tema de estar aferrados a tratar de tener ese milagro”, expresó Salgado, recordando que en catástrofes de otros países se han hallado sobrevivientes incluso después de 80 u 85 horas.

El drama humano en los andenes

Publicidad

Más allá de la remoción de escombros, Salgado enfatizó la urgencia de atender la crisis social que se vive en las calles. Tras haber pasado por Manizales y ahora en Cali, el rescatista señaló que la prioridad absoluta del Gobierno debe ser la reubicación inmediata de los ciudadanos.

“Lo que hay que priorizar más que todo es tratar de reubicar a las personas que no queden en la calle, porque tener que ver a sobre todo niños, bebés, personas de la tercera edad, durmiendo en un andén, eso no se le desea a nadie”, relató conmovido el director de Cívicos Colombia.

Un llamado a la solidaridad para sostener la operación

Publicidad

Mantener un equipo de 15 personas capacitadas durante periodos operacionales de ocho días implica un alto costo logístico que la organización asume con recursos propios. Por ello, Salgado hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar mediante donaciones en efectivo que permitan costear el transporte de medicinas, alimentos y el sostenimiento del personal médico en la zona de desastre.

“Nosotros nos cansamos hace mucho tiempo de criticar y decidimos aportar a Colombia de una manera diferente”, concluyó Salgado, reafirmando el compromiso de su equipo de seguir trabajando articuladamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Policía Nacional hasta que la emergencia sea superada.

Escuche la entrevista: