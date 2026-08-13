Manizales censa a más de 2.000 damnificados y anuncia subsidios de arriendo desde la próxima semana

En cuatro puntos de Manizales avanza el censo de damnificados por el terremoto que según cifras de la Alcaldía asciende a 2.000. Subsidios de arrendamiento temporal podrían empezar a llegar la próxima semana.

Tras las evacuaciones de emergencia por cuenta del fuerte terremoto del pasado lunes, autoridades de gestión del riesgo en la capital de Caldas iniciaron el proceso de identificación de los habitantes que debieron dejar sus viviendas ante el peligro por el colapso de estructuras.

Composición de núcleos familiares, situación socioeconómica, lugares de residencia, entre otros, ya empezaron a ser sistematizados por parte de la administración municipal.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas indicó que en coordinación con el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja ya fueron instalados cuatro sitios a los que la ciudadanía se puede acercar para ser oficialmente registrados en el censo de afectados por cuenta de la tragedia.



"En ese momento, no nos fuimos con bomberos a hacerles llenar un papel, porque era un tema de velocidad y de salvar la vida. Ya estamos en la tarea, de una estamos en la tarea de censarlos. Entonces, tenemos unos equipos en Milán, en Chipre, en la avenida Santander y en el centro, para empezar", explicó.

El mandatario explicó que este paso es clave para acceder a todas las ayudas que en las próximas semanas pueda brindar tanto el Gobierno local como el nacional, especialmente en subsidios de arrendamiento.

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El alcalde Rojas explicó que están desde la ciudad apropiados los recursos para iniciar a partir de la próxima semana con estos desembolsos de 300 mil pesos por tres meses, pero prorrogables dependiendo de las necesidades y el panorama presupuestal.

Según los más recientes registros oficiales en la capital de Caldas de los más de 2.000 damnificados, cerca de 300 ya han accedido al albergue dispuesto en el coliseo mayor y no se descarta que conforme a la capacidad del lugar, en los próximos días se habilite otro de estos puntos que cuenta con acompañamiento de la Personería, la Defensoría del Pueblo, ICBF y la fuerza pública.