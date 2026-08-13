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Tiembla de nuevo en Chocó este jueves: sismo de 4.2 en San José del Palmar

El temblor se registró a las 9:42 de la mañana con el mismo epicentro del terremoto del pasado lunes.

Temblor hoy 13 de agosto en San José del Palmar
Temblor hoy 13 de agosto en San José del Palmar
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Un nuevo temblor fue registrado este jueves 13 de agosto en Colombia, tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional y dejó graves afectaciones en varias regiones.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento ocurrió a las 9:42 de la mañana y tuvo una magnitud de 4,2. El epicentro fue localizado nuevamente en San José del Palmar, Chocó, una zona que se encuentra en el área donde se produjo el fuerte terremoto del pasado lunes.

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El nuevo boletín reportó además una profundidad de 95 kilómetros, por lo que se trata de un evento de profundidad intermedia.

Temblor en San José del Palmar jueves 13 de agosto

¿Dónde ocurrió el nuevo temblor de Colombia?

Según la información preliminar del SGC, los datos del evento son:

  • Fecha: jueves 13 de agosto de 2026.
  • Hora: 9:42 a. m.
  • Magnitud: 4,2.
  • Profundidad: 95 kilómetros.
  • Municipio de referencia: San José del Palmar, Chocó.

El reporte de la entidad detalló que el movimiento se dio cerca de San José Del Palmar (Chocó) a 20 km, El Cairo (Valle Del Cauca) a 23 km, Nóvita (Chocó) a 25 km.

Además, reportes indican que en ciudades cercanas como Manizales se alcanzó a sentir de manera leve o moderada, por lo que tuvieron que evacuar algunos edificios.

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