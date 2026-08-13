SuperGiros anuncia giros gratuitos a cinco departamentos afectados por el terremoto

En medio de la emergencia que atraviesa el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto, el sector privado continúa sumando acciones para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas.

La red SuperGiros anunció su vinculación a la campaña nacional “Colombia, un solo Corazón”, con la puesta en marcha de medidas para facilitar el envío de recursos económicos a las familias damnificadas.

A partir del 14 de agosto y hasta nuevo aviso, la compañía ofrecerá giros gratuitos hacia Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda y Chocó, departamentos que registraron afectaciones por el movimiento telúrico. La medida permitirá que los recursos enviados por familiares y ciudadanos lleguen sin descuentos asociados al costo de la transacción.

La estrategia utilizará la red de más de 25.000 puntos de atención que SuperGiros tiene en diferentes regiones del país. Según explicó su presidente, Edgar Páez, esta infraestructura será utilizada como una red de apoyo para facilitar la llegada de recursos a los territorios afectados.



Labores de búsqueda por terremoto. Foto Ejército.

Pero la iniciativa también contempla la recepción de donaciones. Desde este viernes, SuperGiros activará el convenio “Colombia Unida”, desarrollado junto con la fundación ProPacífico, mediante el cual sus oficinas en todo el país funcionarán como puntos para recibir aportes económicos en efectivo.

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Los ciudadanos podrán acercarse a cualquier punto de la red y entregar sus donaciones, que serán centralizadas y administradas por ProPacífico. La organización señaló que los recursos serán destinados inicialmente a la adquisición de insumos de primera necesidad y, posteriormente, a proyectos relacionados con la reconstrucción de infraestructura comunitaria.

María Angélica Guzmán, vocera de ProPacífico, destacó que la alianza busca facilitar las donaciones incluso para las personas que no tienen acceso al sistema financiero.

Con estas medidas, SuperGiros se suma a las acciones de articulación entre el sector público y privado para atender la emergencia y apoyar a las comunidades afectadas. La compañía señaló que su infraestructura nacional estará disponible para facilitar tanto el envío de ayudas económicas entre particulares como la recepción de donaciones destinadas a la atención y recuperación de los territorios.