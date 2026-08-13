Aumenta a 273 el número de muertos por el terremoto en Colombia

El más reciente balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la UNGRD elevó a 273 el número de personas fallecidas en todo el país, de las cuales 204 corresponden a ciudades capitales, tras el terremoto que golpeó a Colombia.

El informe No. 22, con corte a las 10:00 de la mañana de este jueves, 13 de agosto, mantiene en alerta roja a Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia. Entre las cinco ciudades suman además 1.958 personas heridas, 371 desaparecidas o no localizadas y 325 estructuras colapsadas.

Las cifras permanecen sujetas a actualización mientras las autoridades territoriales continúan con la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y avanzan las operaciones para localizar a personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Labores del Ejército en Chocó por terremoto. Foto: Ejército Nacional.

Cali es la ciudad capital con más víctimas mortales, con 96 fallecidos registrados por Asocapitales. La ciudad también reporta 1.224 personas heridas y 111 desaparecidas.



La infraestructura de la capital del Valle del Cauca también presenta daños importantes: hay 107 viviendas y 45 estructuras colapsadas, además de 832 estructuras averiadas.

Las operaciones de búsqueda continúan con 750 rescatistas y 14 caninos especializados desplegados en diferentes puntos de la ciudad.

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Pereira, por su parte, registra 93 personas fallecidas, 260 desaparecidas y 259 heridas. La emergencia también dejó daños en siete centros de salud, 66 estructuras y cerca de 14 vías y puentes.

El Aeropuerto Internacional Matecaña mantiene restricciones en su operación mientras se evalúan los daños ocasionados por el movimiento sísmico. La terminal de transporte de la ciudad también permanece cerrada.

Aeropuertos suspenden operaciones tras daños por terremoto de magnitud 7,4. Captura de pantalla video redes sociales.

Las otras tres capitales que permanecen en alerta roja también presentan diferentes niveles de afectación.

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En Quibdó, el consolidado registra nueve fallecidos y 119 heridos. Allí se contabilizan 100 viviendas colapsadas, 2.125 averiadas y 125 estructuras afectadas.

Manizales suma seis personas fallecidas y 182 heridas. La ciudad también reporta alrededor de 4.000 damnificados y 1.449 viviendas colapsadas.

Los daños alcanzaron además al sector educativo: 24 colegios públicos y 16 privados presentan afectaciones que están siendo evaluadas.

En Armenia no se registran fallecidos dentro de este consolidado, pero hay 174 personas heridas, 54 viviendas averiadas y 69 estructuras afectadas.

¿Cuántas viviendas y estructuras resultaron afectadas?

El impacto de la emergencia va más allá del número de víctimas. De acuerdo con Asocapitales, las cinco ciudades en alerta roja acumulan:



1.656 viviendas colapsadas.

4.975 viviendas averiadas.

975 estructuras averiadas.

100 instituciones educativas afectadas.

7 centros de salud con daños.

Afectaciones en vías, puentes, servicios públicos e infraestructura crítica.

352 personas rescatadas durante las operaciones de emergencia.

La magnitud de los daños ha obligado a mantener equipos de búsqueda y rescate en las zonas donde todavía existe posibilidad de encontrar sobrevivientes.

Terremoto en Dosquebradas en Colombia // Foto: AFP

¿Qué necesitan las ciudades afectadas?

Las autoridades locales han identificado diferentes necesidades para mantener las operaciones y atender a las familias damnificadas.

Entre ellas están equipos especializados de búsqueda y rescate, personal para evaluar estructuras, plantas eléctricas para hospitales, agua potable, alimentos, elementos para albergues temporales, insumos médicos y maquinaria para remover escombros.

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Asocapitales informó que continuará coordinando información con las alcaldías, los organismos de gestión del riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Gobierno Nacional.

