ONU desplegó misión humanitaria al epicentro del terremoto en Chocó

En entrevista con el programa Mañanas Blu 10:30, la jefa para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Colombia, Chiara Capozio, confirmó la llegada de un equipo especializado a San José del Palmar, epicentro del devastador terremoto. La misión interagencial evalúa las afectaciones estructurales y las carencias prioritarias de la población.

La representante explicó que la asistencia se articula directamente con las entidades gubernamentales mediante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, respondiendo a las solicitudes formales de apoyo recibidas tras el sismo.

"Hemos recibido una nota verbal de la Cancillería el lunes en la noche pidiendo apoyo en algunos sectores específicos de la respuesta, como seguridad alimentaria, apoyo en los albergues, apoyo con salud, kit de higiene", sostuvo Capozio.

El organismo enfoca sus capacidades logísticas en comunidades rurales dispersas y en la costa pacífica, zonas que padecen severos problemas de conectividad y comunicación. Paralelamente, la agencia amplió su infraestructura operativa enviando personal especializado hacia la capital de Risaralda.



"Estamos desplegando desde OCHA una persona a Pereira que va a estar en el PMU de Pereira para ampliar los esfuerzos de coordinar asistencia y de ser complementarios también en esta zona", declaró la funcionaria.

Capozio detalló que la gestión de rescate internacional es liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que aplica los protocolos de certificación de los equipos especializados.

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Para garantizar el flujo de los suministros, la organización internacional dispuso mecanismos de financiación inmediata destinados a atender a la población damnificada.

"Se han ya puesto a disposición un recurso del Fondo Central de Emergencias de Naciones Unidas de 5 millones de dólares, que también estamos gestionando para atender necesidades creadas por el terremoto", indicó la jefa de OCHA.

Las donaciones complementarias pueden gestionarse de manera directa a través de la plataforma digital oficial de las Naciones Unidas en Colombia.