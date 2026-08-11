Servicio Geológico advierte que Colombia tendrá más sismos: es una “situación tectónica compleja”

Colombia seguirá expuesta a los movimientos telúricos debido a su ubicación y a la interacción de varias placas tectónicas. Así lo explicó Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, al analizar el terremoto registrado este lunes y las réplicas que se han presentado posteriormente.

El experto señaló que el país tiene una “situación tectónica compleja” por la presencia de la placa de Nazca, la placa del Caribe y la placa Suramericana, además de diferentes sistemas de fallas. El sismo ocurrió por la subducción de la placa de Nazca debajo de la Suramericana, un proceso que acumula energía hasta que se produce una liberación súbita.

¿Por qué Colombia seguirá teniendo terremotos?

Lizarazo explicó que este tipo de eventos no son extraños para el territorio colombiano y que la actividad sísmica continuará a lo largo del tiempo.



“Quiere decir este sismo que sucedió hoy no es un fenómeno extraño en años pasados, siglos pasados y seguirá pasando a lo largo del tiempo, seguiremos teniendo sismos”, afirmó.

El llamado del Servicio Geológico está relacionado con la preparación. Para el experto, la amenaza no puede eliminarse, pero sí es posible reducir sus efectos mediante construcciones que cumplan las normas sismorresistentes.

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“Lo que realmente tenemos que hacer es llevar esta amenaza a buenas prácticas de construcción”, explicó.

Después del terremoto, además, se han registrado cerca de 100 réplicas, aunque la mayoría han sido imperceptibles. La más fuerte alcanzó una magnitud de 4,8, mientras que otra registrada este lunes llegó a 3,8.

Inspección de grietas y fisuras en una pared tras un sismo para evaluar riesgo estructural Imagen generada con Gemini

¿Cuánto pueden durar las réplicas de un terremoto?

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El sismólogo aclaró que no es posible determinar con precisión cuántas réplicas habrá ni cuándo ocurrirán. Sin embargo, existe un comportamiento esperado: con el paso de los días, semanas y meses, la frecuencia de estos movimientos debería disminuir, al igual que sus magnitudes.

Lizarazo también explicó que los sistemas de alerta sísmica de algunos teléfonos no predicen los terremotos. Estos detectan el movimiento cuando ya comenzó y pueden enviar una advertencia antes de que las ondas lleguen a determinados lugares.

“La amenaza está latente”, insistió el experto, quien también señaló que los eventos sísmicos asociados con inyección de fluidos, como algunas actividades industriales, pueden generar sismicidad y requieren monitoreo.

El mensaje central, explicó, es fortalecer la prevención y la preparación ante un fenómeno que no puede predecirse, pero cuyos efectos sí pueden reducirse.