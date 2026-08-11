Colombia enfrenta el terremoto con poco margen fiscal, director del Observatorio Fiscal de la PUJ

El terremoto plantea un nuevo desafío para las finanzas públicas de Colombia, que ya enfrentaban un escenario de ajuste fiscal. Así lo explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien señaló que una eventual reforma tributaria no permitiría obtener recursos inmediatos para atender la emergencia de este año.

“Cualquier cambio tributario que se haga aplica para 2027. Es decir, siempre que usted hace reforma tributaria o ley de financiamiento, eso no va a aplicar para esta vigencia como tal”, precisó Salazar.

¿Qué opciones tiene el Gobierno para financiar la emergencia?

El experto señaló que, ante las limitaciones fiscales, Colombia tendría que acudir principalmente a mecanismos como la cooperación internacional y el endeudamiento. También destacó que los desastres naturales pueden justificar un gasto extraordinario dentro de las reglas fiscales.



“Todo esto va a venir en el contexto súper complejo en el cual a futuro hoy nos va a tocar gastar más, que es un punto del PIB, son 20 billones extras total al recorte anunciado”, explicó el académico.

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Salazar agregó que el país enfrenta la emergencia en un momento especialmente complejo para sus cuentas públicas, debido al ajuste fiscal que ya había sido anunciado por el nuevo Gobierno.

Recursos extraordinarios y control del gasto público

El director del Observatorio Fiscal planteó que existen recursos extraordinarios que podrían ser revisados para atender parte de las necesidades generadas por el terremoto. Mencionó los cerca de 8 billones de pesos asociados a una emergencia ambiental declarada durante el primer semestre y cuestionó el nivel de ejecución de esos recursos.

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“Pues este puede ser un momento para coger mano de esos recursos. Ahora, si el tamaño son 19, 20 billones, tenemos 8, digamos, ahí para coger”, señaló el director.

Además, Salazar mencionó un análisis realizado por el Observatorio Fiscal sobre la contratación durante la ley de garantías. Según explicó, encontraron alrededor de 70.000 contratos adicionales y un sobrecosto estimado de 7 billones de pesos.

¿Se justifica una emergencia económica?

Frente a la posibilidad de utilizar mecanismos extraordinarios, Salazar consideró que la situación actual sí podría justificar una emergencia económica, especialmente por las necesidades de las personas afectadas.

“En este contexto sí se justifica. Y justamente yo creo que toda esta discusión ya estructural, como usted bien la dice, en su momento cuando la Corte Suprema tumbó en la primera emergencia económica, acá estamos frente a una condición que sí es una emergencia”, sostuvo el catedr.ático.

El economista insistió, además, en la necesidad de mantener vigilancia sobre el uso de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.

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