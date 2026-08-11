“No tuvimos ninguna comunicación”: exviceministra alerta por manejo del agua tras el terremoto

La atención de la emergencia provocada por el terremoto en Colombia enfrenta un desafío adicional: la transición entre el Gobierno saliente y la nueva administración. En medio de la respuesta a las zonas afectadas, Ruth Quevedo Fique, quien hasta este martes ocupaba el cargo de viceministra de Agua y Saneamiento Básico, confirmó su salida y pidió evitar que el cambio administrativo genere una ruptura en la atención de los servicios públicos.

Quevedo explicó que presentó su renuncia el siete de agosto, junto con la viceministra de Vivienda y el secretario general de la cartera. Sin embargo, aseguró que continuó trabajando durante el fin de semana para hacer seguimiento a la prestación del servicio de acueducto en los municipios afectados por el sismo.

¿Qué pasa con el servicio de agua tras el terremoto?

La exfuncionaria señaló que el equipo de sostenibilidad del Viceministerio de Agua, integrado por seis técnicos especializados en gestión del riesgo, continúa recopilando información sobre las condiciones de los sistemas de acueducto.



Según relató, durante el domingo fueron enviados dos reportes al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, uno en la mañana y otro en la tarde. Sin embargo, advirtió que la información todavía es incompleta porque las empresas de servicios públicos están concentradas inicialmente en atender a las personas afectadas.

Uno de los reportes recibidos corresponde al departamento de Caldas. Allí, el acueducto de San Pedro, en Anserma, registra problemas en la planta de tratamiento y ausencia de energía eléctrica.

Publicidad

Afectaciones terremoto Manizales. Foto: Blu Radio.

“Tenemos que salvaguardar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto”, sostuvo Quevedo.

La exviceministra también planteó la necesidad de enviar equipos técnicos a las zonas afectadas para conocer directamente las condiciones de los sistemas y determinar dónde se requieren mecanismos alternativos, como carrotanques.

Publicidad

¿Quién está al frente del Viceministerio de Agua?

Quevedo confirmó que este lunes fue notificada de su declaratoria de insubsistencia, mientras que Mónica Paola Saldarriaga Escobar fue designada para asumir el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

La exfuncionaria aseguró que no tuvo una comunicación directa con el ministro de Vivienda entrante para entregarle los detalles de la situación y que tampoco ha realizado un empalme formal con su sucesora. Sí sostuvo una conversación de unos minutos con la secretaria general entrante.

Ante este escenario, Quevedo insistió en que debe mantenerse la continuidad institucional durante la emergencia.

“Debo dar un mensaje de tranquilidad a los colombianos”, afirmó, al señalar que el equipo técnico continúa trabajando en los reportes.

También manifestó su disposición para hablar con Saldarriaga y entregarle la información necesaria. “Yo espero que la doctora Saldarriaga dé inmediatamente instrucción de que se desplace el equipo para que levante la información en terreno”, señaló.

La exviceministra cerró su intervención con un llamado a mantener la coordinación durante la emergencia: “En este momento hay que estar juntos, hay que ser solidarios y hay que trabajar en favor del bien común”.