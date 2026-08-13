Ex embajador Whitaker cuestiona operaciones con EE. UU.: “No es la totalidad de la solución

Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, cuestionó que las operaciones militares conjuntas entre ambos países puedan ser consideradas como la respuesta principal al narcotráfico y al crimen transnacional. Sus declaraciones se conocen después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, asegurara que el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó colaboración de Washington para operaciones contra el narcoterrorismo.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, de Blu Radio, Whitaker sostuvo que las acciones militares pueden ser necesarias en determinados escenarios, pero advirtió que deben evaluarse de acuerdo con las características de cada amenaza y las capacidades de los países involucrados.

“A veces es importante esas medidas con operativos, pero hay que cuadrar eso dentro de la naturaleza de la amenaza y las capacidades de los países”, explicó el exembajador, quien destacó que Colombia cuenta con capacidades militares importantes para enfrentar este tipo de amenazas.

Whitaker consideró que esas capacidades podrían reducir la necesidad de una intervención directa de tropas estadounidenses. “Colombia tiene capacidades mayores que, posiblemente, no va a necesitar ese tipo de intervenciones que se han contemplado”, afirmó.



El exembajador también insistió en que una estrategia basada únicamente en el uso de la fuerza no permitiría resolver de fondo el problema del narcotráfico. “A veces se necesita sangre y fuego, pero no es la totalidad de la solución”, manifestó durante la entrevista.

En su concepto, las autoridades deben acompañar las acciones contra las estructuras criminales con alternativas para las comunidades que dependen de las economías ilegales. “Hay que darle a la gente afectada por cocaína y crimen trasnacional otras opciones: posibilidad de vida digna y lícita”, señaló.

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Whitaker cuestionó además los discursos que presentan las operaciones militares como una solución definitiva y consideró que algunas de esas posturas pueden tener un componente político. “Me parece su declaración muy política y retórica, se van a necesitar más soluciones duraderas”, sostuvo.

Frente a una eventual operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos, el exembajador explicó que no sería necesario establecer nuevas bases militares. Según dijo, las acciones podrían desarrollarse desde instalaciones que ya existen en ambos países.

“Se pueden hacer de bases militares y colombianas ya existentes, no se necesitarían nuevos tipos de base ni nada de eso”, aseguró Whitaker, quien planteó que el principal interrogante sería determinar si realmente se requiere la presencia de fuerzas estadounidenses.

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El exembajador destacó que Colombia tiene experiencia trabajando con Estados Unidos en operaciones de seguridad y defensa. “Colombia tiene capacidad, entrenamiento y mucha más experiencia en trabajar conjuntamente con nosotros”, afirmó.

Whitaker también explicó que, si Washington decide desplegar militares en territorio colombiano, existen mecanismos para establecer las condiciones de su presencia. “Lo que implementamos es lo que llamamos un estatus de acuerdo de las fuerzas”, indicó.

Ese mecanismo, explicó, permite definir las condiciones bajo las cuales ingresaría personal estadounidense al país. “Eso gobierna las condiciones de cuándo entra la gente y bajo cuáles condiciones”, agregó el exembajador.

Finalmente, Whitaker reiteró que el componente militar puede hacer parte de la respuesta, pero no puede ser la única estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico. “La violencia es necesaria a veces, pero eso no soluciona los problemas”, concluyó.