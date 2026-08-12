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Blu Radio  / Mundo  / Helicóptero militar de Estados Unidos se desplomó en un fatal accidente: quedo en video

Helicóptero militar de Estados Unidos se desplomó en un fatal accidente: quedo en video

El trágico hecho ocurrió en Fort Hood una de las instalaciones militares de mayor tamaño del Ejército de Estados Unidos.

aeronave, modelo Apache AH-64, se estrelló cerca de la base militar de Fort Hood.jpg
La aeronave, modelo Apache AH-64, se estrelló cerca de la base militar de Fort Hood.
Foto: captura de video en X, archivo.
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Dos soldados murieron luego de que un helicóptero del ejército de Estados Unidos se estrellara en Texas, informó la base militar donde estaba asignada la aeronave.

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"Un helicóptero de ataque AH-64E Apache con base en Fort Hood se estrelló hoy en Salado. Se ha confirmado el fallecimiento de dos soldados", indicó la base en un comunicado.

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"El personal de Fort Hood permanece en el lugar trabajando en coordinación con los servicios de emergencia locales". El comunicado señaló que las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta que se notifique a sus familiares.

El ejército no se refirió a las probables causas del accidente o las actividades que realizaba el helicóptero siniestrado.

Este hecho se produce dos meses después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellara en California, causando la muerte de las ocho personas que iban a bordo.

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Fort Hood es una de las instalaciones militares de mayor tamaño del Ejército de Estados Unidos. La base ocupa cerca de 880 kilómetros cuadrados y es usada principalmente para el entrenamiento y despliegue de fuerzas pesadas.

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De acuerdo con el Ejército estadounidense, las características del terreno, marcado por zonas onduladas y áridas, ofrecen condiciones adecuadas para las prácticas militares.

No es la primera vez que un accidente cobra la vida de integrantes de Fort Hood durante actividades militares. En noviembre de 2015, cuatro soldados murieron luego de que un helicóptero Black Hawk se estrellara mientras participaba en un ejercicio de entrenamiento.

Posteriormente, en 2016, nueve soldados de la base fallecieron cuando un arroyo crecido por las lluvias arrastró el vehículo en el que se movilizaban hacia aguas de fuerte corriente.

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