Joven de 19 años murió después de hacerse las uñas, ¿qué le pasó?

Una joven de apenas 19 años murió de manera repentina luego de salir de un domicilio al que había acudido para realizarse un servicio de uñas.

Los hechos ocurrieron en Saltillo, Coahuila, específicamente en la colonia Jardines Coloniales, sobre la calle Relieve, entre avenida de los Campanares y Calzada de los Tejados. La víctima fue identificada como Yulissa Lizeth, quien se encontraba en el lugar para realizarse el servicio.

Según el testimonio de una mujer que estaba en el inmueble, la joven salió del domicilio una vez terminó el procedimiento y comenzó a caminar. Sin embargo, apenas logró avanzar algunos metros cuando perdió el conocimiento y cayó al pavimento.

La situación generó alarma entre quienes presenciaron el momento, por lo que solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Preventiva Municipal llegaron primero al sitio y posteriormente pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.



Los socorristas revisaron a la joven al llegar, pero pese a la atención brindada confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La muerte de Yulissa causó sorpresa debido a que tenía solamente 19 años y, hasta ese momento, no estaba claro qué había provocado su fallecimiento.

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Ante la incertidumbre sobre las circunstancias de la muerte, personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales acudió para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia.

¿Qué le pasó a la joven?

Los estudios realizados por las autoridades permitieron establecer finalmente la causa del fallecimiento. De acuerdo con el resultado de la necropsia, Yulissa Lizeth murió a consecuencia de un infarto agudo al miocardio.

Este tipo de emergencia ocurre cuando el flujo de sangre que llega a una parte del músculo del corazón se reduce considerablemente o queda bloqueado. Al no recibir suficiente oxígeno, el tejido cardiaco comienza a sufrir daños, una situación que puede poner en riesgo la vida en cuestión de minutos.

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Aunque los infartos son más frecuentes conforme aumenta la edad, también pueden presentarse en personas jóvenes. En el caso de Yulissa, hasta ahora no se ha informado si tenía antecedentes médicos, alguna enfermedad previa o una condición que pudiera haber favorecido el episodio cardiaco.