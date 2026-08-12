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Blu Radio  / Mundo  / EEUU confirma haber disparado a carguero panameño en el golfo de Omán

EEUU confirma haber disparado a carguero panameño en el golfo de Omán

"A primera hora de hoy, fuerzas del Centcom inutilizaron el sistema de dirección del buque de carga Vela Nova, de bandera panameña, cuando intentaba cruzar el golfo de Omán y vulnerar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní", escribió el mando militar en un mensaje en X.

Militar e Estados Unidos.jpg
un soldado estadounidense en medio de un ejercicio militar.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El Comando Central (Centcom) de Estados Unidos confirmó este martes que disparó a un buque de carga con bandera panameña por intentar violar el bloqueo naval vigente a las costas iraníes, después de que medios y organizaciones de seguridad marítima reportaran el incidente.

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"A primera hora de hoy, fuerzas del Centcom inutilizaron el sistema de dirección del buque de carga Vela Nova, de bandera panameña, cuando intentaba cruzar el golfo de Omán y vulnerar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní", escribió el mando militar en un mensaje en X.

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El Comando Central detalló que un helicóptero MH-60 de la Armada estadounidense "disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del Vela Nova después de que la tripulación civil del buque ignorara repetidas advertencias de las fuerzas estadounidenses", tras lo que logró interceptarlo.

The Wall Street Journal reportó horas antes sobre el ataque citando a un funcionario estadounidense, quien afirmó que el helicóptero disparó contra el timón del buque portacontenedores.

Antes, la firma de seguridad Vanguard informó que el Vela Nova fue alcanzado por un misil mientras navegaba en dirección oeste por el golfo de Omán, a unas 71 millas náuticas de la costa de Pakistán.

En su informe preliminar, Vanguard especificó que "el misil impactó en la embarcación, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido" y confirmó que los 17 miembros de la tripulación del buque estaban a salvo.

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El nuevo ataque estadounidense se produce mientras Washington refuerza su presión para tratar de ahogar la economía iraní, en medio de conversaciones de paz estancadas a más de cinco meses del inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

El conflicto ha convertido al estrecho de Ormuz en el centro de la discordia. El tránsito por la estratégica vía de crudo y mercancías permanece cerrado por Teherán, que exige condiciones a Washington para su reapertura.

El paso libre por Ormuz permanece interrumpido desde mediados de julio, después de la ruptura de la tregua acordada por ambos países para alcanzar un acuerdo definitivo de paz y la reimposición del bloqueo naval estadounidense a las costas y puertos iraníes.

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Hasta el 11 de agosto, el Centcom ha redirigido a 55 buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo, ha inutilizado a tres embarcaciones que no acataron las órdenes y ha abordado otras dos, según cifras publicadas hoy.

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