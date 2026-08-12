Búsqueda contrarreloj entre los escombros dos días después del fuerte terremoto de 7.4

Colombia concentró este martes sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias regiones del país y que ha causado hasta el momento centenares de muertos y miles de viviendas afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, que asumió el cargo el viernes pasado, cifró en 181 los muertos, mientras que Asocapitales, que agrupa a las ciudades capitales del país, elevó el balance a 188. Las cifras consolidadas, incluyendo las de las autoridades regionales, sin embargo, suman al menos 240 fallecidos.

De ese balance regional, 95 muertos corresponden a Cali y otros 35 a municipios del Valle del Cauca, mientras que Risaralda contabiliza 90, Chocó 14 y Caldas seis.

El sismo ocurrió a las 07:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. Los mayores daños se registraron en las regiones del Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también hubo afectaciones en Caldas y Quindío.



De la Espriella, quien instaló el lunes en Bogotá un puesto de mando para atender la emergencia y posteriormente viajó a Quibdó y Cali, recorrió este martes Pereira, Manizales y Dosquebradas, ciudades más golpeadas por el terremoto, para coordinar la respuesta del Gobierno con las autoridades locales.

En Pereira, capital de Risaralda, el mandatario se reunió con el alcalde, Mauricio Salazar, y recorrió sectores afectados, donde aseguró que el Gobierno dará ayudas a las familias y empresas damnificadas.

Terremoto en Colombia Foto: AFP

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El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, una de las infraestructuras más afectadas, mantiene suspendidas sus operaciones comerciales y solo recibe vuelos de Estado, atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria mientras se evalúan los daños en la pista, los sistemas de comunicaciones y la torre de control.

Posteriormente, De la Espriella se desplazó a Manizales, capital de Caldas, donde anunció la puesta en marcha de subsidios de alquiler para cerca de 1.150 familias que perdieron sus viviendas. El Gobierno prevé aplicar ayudas similares para los damnificados de Risaralda.

Aeropuertos suspenden operaciones tras daños por terremoto de magnitud 7,4. Captura de pantalla video redes sociales.

Búsqueda de supervivientes y daños

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron este martes especialmente en Cali, donde las autoridades locales contabilizan 95 fallecidos y cientos de heridos.

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Uno de los rescates que devolvió la esperanza ocurrió en el barrio Torres del Limonar, donde los socorristas lograron sacar con vida a Diana Troncoso, una biomédica de 31 años que permaneció atrapada durante horas en un edificio de cuatro pisos que colapsó. En ese mismo lugar se busca a varias personas más.

Foto: AFP

Los daños se extienden a numerosos municipios del Valle del Cauca. En El Cairo cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, según las autoridades regionales, mientras que Dagua registra cientos de casas afectadas y dificultades en los servicios de energía y comunicaciones. Los hospitales de El Águila y Argelia también sufrieron daños que obligaron a habilitar centros de atención de campaña.

El terremoto es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI y ha estado seguido por más de un centenar de réplicas.

Ayuda nacional e internacional

La emergencia ha movilizado ayuda dentro y fuera del país. El Banco de Alimentos de Bogotá anunció el envío de alrededor de 50 toneladas de alimentos y productos no perecederos, inicialmente hacia zonas afectadas de Valle del Cauca y Chocó.

Por su parte, El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria, después de que el Gobierno colombiano comunicara que por ahora necesita principalmente insumos y no personal extranjero de rescate o médico.

Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria.



Dios bendiga a Colombia 🇨🇴🇸🇻 pic.twitter.com/e6h7q4gvqA — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 12, 2026

En el sur de Florida (EE.UU.), donde reside una importante comunidad colombiana, el Ayuntamiento de Doral y la organización Global Empowerment Mission habilitaron un centro de acopio para recoger tiendas de campaña, cobijas, productos de higiene y artículos de primeros auxilios.

El futbolista colombiano Jhon Arias anunció además el envío, con recursos propios, de un avión con insumos médicos y profesionales sanitarios a Quibdó, su ciudad natal y capital del Chocó.

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El papa León XIV expresó su dolor por las víctimas y los daños materiales causados por el terremoto y agradeció a quienes trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el de la FIFA, Gianni Infantino, expresaron sus condolencias, al igual que Lamine Yamal y clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Chapecoense.