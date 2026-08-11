Presidente De La Espriella firmó decreto que declara desastre nacional tras el terremoto

Desde la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en Bogotá, el presidente Abelardo De La Espriella declaró el estado de desastre nacional y explicó que esta medida permitirá al Gobierno atender de manera más rápida la emergencia.

Esa medida facilita la utilización de recursos para atender la situación. Previamente, anunció un auxilio económico para las familias afectadas, destinado al pago de los servicios públicos durante tres meses. La medida había sido anunciada previamente por el presidente durante su visita a Manizales.

“Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, afirmó De La Espriella.

En materia tributaria, el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que propone plazos especiales para declarar y pagar el impuesto de renta para personas naturales.



El beneficio cobijará inicialmente a contribuyentes que, al 10 de agosto de 2026, tuvieran su domicilio fiscal en municipios de las zonas afectadas de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca.

Para quienes cumplan los requisitos, los vencimientos serán trasladados a octubre y noviembre, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT registrados en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

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A estas acciones, previamente se conoció el respaldo internacional. El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un fondo de 300 millones de dólares para financiación de emergencia, además de 500.000 dólares en asistencia humanitaria.