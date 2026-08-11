Alerta en Tolima: advierten sobre posibles acciones violentas de grupos armados en Ataco y el Limón

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, lanzó una alerta urgente ante información de inteligencia que advierte sobre posibles acciones violentas y de intimidación por parte de estructuras armadas ilegales en Ataco y El Limón.

A través de sus redes sociales, la mandataria departamental aseguró que la situación requiere una respuesta inmediata y contundente del Gobierno Nacional, al tiempo que confirmó que, desde la Gobernación, se mantiene el acompañamiento a las comunidades y el monitoreo permanente de lo que ocurre en esta zona del sur del departamento.

“Tenemos información de inteligencia que advierte sobre las intenciones de estructuras armadas ilegales de generar acciones violentas y de intimidación en el municipio de Ataco y el corregimiento de El Limón” , señaló Matiz.

Ante este escenario, la gobernadora hizo un llamado directo al presidente de la República, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para que se disponga el despliegue y los refuerzos necesarios de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los habitantes.



“Necesitamos ya la presencia firme del Estado”

La mandataria fue enfática al reclamar una mayor presencia de las autoridades en el territorio y advirtió que la Fuerza Pública debe ser ampliada en esta zona del Tolima.

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“Esta situación exige una respuesta inmediata y contundente del Gobierno nacional” , manifestó la gobernadora.

"Necesitamos ya la presencia firme del Estado. La Fuerza Pública ampliada debe estar presente. Y nosotros estaremos al lado de nuestras comunidades” , agregó.

Matiz también aseguró que durante toda la noche se mantendrán activos y vigilantes frente a cualquier situación que pueda presentarse.

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"Durante toda la noche estaremos activos, atentos y vigilantes de nuestro territorio. Estamos listos para actuar, para proteger a nuestra gente y para defender su vida e integridad frente a quienes pretendan intimidarla” , afirmó.

La gobernadora insistió en que el llamado no es únicamente por la situación de Ataco y El Limón, sino por la seguridad de todo el sur del Tolima , ante las advertencias de inteligencia sobre posibles acciones de estructuras armadas ilegales.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona y se espera un pronunciamiento y acciones del Gobierno Nacional frente al llamado urgente realizado por la Gobernación del Tolima.

