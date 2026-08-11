Tolima vs. Independiente del Valle: listo el nuevo horario para octavos de Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó el nuevo horario para el partido de octavos de final de la Copa Libertadores el partido entre el Deportes Tolima e Independiente del Valle, que tuvo que ser reprogramado luego de la suspensión que se determinó tras el terremoto que impactó a cinco departamentos del país en la mañana de este lunes.

A través de un comunicado oficial, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó la reprogramación de los dos encuentros correspondientes a los octavos entre el conjunto colombiano y el ecuatoriano.

De acuerdo con lo anunciado por el ente rector del fútbol sudamericano, las fechas y horas para la ida y la vuelta ya quedaron establecidas.

Así quedó el nuevo horario

IDA

Partido: Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU) Fecha: Martes 18 de agosto de 2026 Hora: 7:30 de la noche hora local Estadio: Manuel Murillo Toro – Ibagué, Colombia

VUELTA

Partido: Independiente del Valle (ECU) vs. Deportes Tolima (COL) Fecha: Martes 25 de agosto de 2026 Hora: 7:30 de la noche Estadio: Banco Guayaquil – Quito, Ecuador



La decisión de suspender el compromiso inicial se tomó como medida preventiva tras el sismo de 7.4 que se registró este lunes a las 7:34 de la mañana y que afectó a cinco departamentos del país. Con la nueva programación, ambos equipos ya pueden ajustar su logística de viajes y preparación para esta llave de octavos.



Trabajos de rescate en Cali tras terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

El Deportes Tolima buscará hacerse fuerte en el Murillo Toro para sacar ventaja en casa, mientras que Independiente del Valle intentará definir la serie en la altura de Quito una semana después. Vale recordar que el conjunto pijao clasificó a esta fase de la competencia internacional luego de lograr 8 puntos tras seis partidos disputados en la fase de Grupo B con dos victorias, dos empates y dos derrotas; el líder fue Coquimbo Unido con 10 unidades.

Días y horarios de @cdtolima vs. @IDV_EC por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/zJkBc7ZaoC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2026

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El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Libertadores 2026.