Ya hay hora y fecha para los partidos Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe y River Plate ya tienen nueva programación para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de que el partido de ida fuera aplazado por la emergencia provocada por el terremoto que afectó a Colombia. La serie quedó reprogramada para los miércoles 19 y 26 de agosto.

El primer encuentro se disputará el miércoles 19 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde Santa Fe ejercerá como local. El compromiso comenzará a las 7:30 de la noche (hora colombiana). El duelo corresponde a la ida de los octavos de final del torneo continental.

La vuelta quedó programada para el miércoles 26 de agosto, esta vez en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate. El compromiso también se jugará a las 9:30 de la noche de Argentina, 7:30 de la noche de Colombia, y allí se conocerá al equipo que avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Terremoto en Colombia

La serie tuvo que ser modificada después de que el encuentro inicialmente previsto para el 12 de agosto en Bogotá fuera suspendido debido al terremoto que sacudió al país. El partido estaba originalmente programado para las 7:30 de la noche, pero la Conmebol decidió aplazarlo ante la emergencia nacional.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

Así, Santa Fe y River Plate retomarán su duelo continental el próximo 19 de agosto, con el conjunto bogotano buscando sacar ventaja como local antes de viajar a Buenos Aires. River, por su parte, cerrará la llave ante su público una semana después, en un enfrentamiento que definirá uno de los clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La nueva programación también fue confirmada por River Plate mediante la publicación en la que detalló las fechas y horarios de ambos compromisos.

