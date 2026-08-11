Johan Mojica rompe el mercado y ya tendría nuevo equipo: ¿abandona Europa?

El mercado de fichajes en Europa sigue dando de qué hablar, especialmente luego del Mundial 2026, pero ahora el lateral colombiano Johan Mojica aparece entre las figuras cafeteras que podrían vestir una nueva piel, y es que todo apunta a que las negociaciones ya tendrían todo avanzado.

Luego de varios años en el fútbol español, el defensor vallecaucano estaría muy cerca de concluir su paso por el Mallorca, club al que llegó en 2024 y donde consiguió una continuidad importante antes de afrontar el Mundial con Colombia.

Todo apunta a que su próximo destino sería el Getafe, equipo con el que ya tendría un acuerdo. La información fue revelada por Pipe Sierra, quien afirmó que Mojica ya tendría acordados los términos personales para llegar al azulón.

¿Johan Mojica jugará en Getafe?

La operación todavía no está cerrada de manera oficial. Según Sierra, quedan algunos detalles por resolver entre Mallorca y Getafe, aunque las conversaciones avanzan de forma positiva.

“Johan Mojica (33) acordó los términos personales de su llegada a Getafe”, informó el periodista, quien además señaló que restan aspectos mínimos para completar el negocio entre los clubes.

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La información también fue recogida por Fútbol Fantasy, medio que reportó un principio de acuerdo y señaló que las partes estarían terminando de definir los detalles económicos del traspaso.

De concretarse el movimiento, Mojica permanecería en España, país en el que está radicado desde 2013, cuando salió del Deportivo Cali para comenzar su recorrido por el fútbol europeo.

Johan Mojica con el Mallorca vs. Barcelona en LaLiga Foto: AFP

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¿Cómo fue el paso de Johan Mojica por Mallorca?

Mojica llegó al Mallorca en 2024, después de disputar una temporada con Osasuna. En el conjunto mallorquinista logró uno de los periodos de mayor continuidad de su carrera en España.

Durante su etapa con el club disputó 73 partidos, en los que consiguió un gol y seis asistencias. Su presencia en Mallorca también le permitió mantenerse dentro de los planes de la Selección Colombia y disputar el Mundial 2026.

Con la Tricolor tuvo participación en el torneo disputado en Norteamérica, donde aportó en labores defensivas y ofensivas. Colombia avanzó hasta los octavos de final, instancia en la que quedó eliminada frente a Suiza.

¿En qué equipos ha jugado Mojica en España?

El posible cambio al conjunto madrileño sería un nuevo capítulo en una trayectoria extensa por el fútbol español. Desde su llegada al país, el colombiano ha vestido las camisetas de Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca.

Ahora, Getafe podría convertirse en su octavo equipo en España. La experiencia acumulada en LaLiga sería uno de los elementos que favorecerían la operación, pues el defensor conoce la competición y llega después de disputar un Mundial con Colombia.

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Por ahora, el acuerdo está encaminado, pero Mallorca y Getafe deben terminar de resolver los detalles económicos antes de que el traspaso pueda hacerse oficial.